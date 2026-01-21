В разгара на ски сезона! Хотел сложи такса за тоалетна

Снимка от хотел, на която пише, че таксата за тоалетна е 5 евро, от един най-посещаваните ни зимни курорти Боровец, предизвика огромна обществена реакция в социалните мрежи.

Хората се гневят от начина, по който се управляват българските туристически дестинации, пише Факти.

Критиката обаче не е насочена само към конкретния хотел, а към липсата на адекватна държавна политика и регулация. По думите му в по-голямата част от развитите ски курорти по света тоалетните са включени в цената на ски картата или се предоставят безплатно, а когато са платени – цената е символична и услугата е достъпна за всички туристи.

"Хората просто са намерили начин да не бъдат обществена тоалетна. Те също са потърпевши от липсата на ясни правила“, посочва той, като добавя, че в Закона за туризма трябва да има задължителна клауза за осигуряване на обществени тоалетни както в зимните, така и в летните курорти, съобразно туристическия капацитет.

Под публикацията се появиха десетки коментари, в които потребители споделят дългогодишни проблеми с инфраструктурата в Боровец.

"Долу на плаца няма обществена тоалетна и всички налазват ресторантите и хотелите. Това е от години. Тези, които управляват курорта, са или дебили, или милионери“, пише един от коментиращите.

Други правят директни сравнения с чуждестранни курорти и заявяват, че са се отказали от ски ваканции в България.

"До миналата година карах ски у нас. Мисля, че беше последна. Сега бях във Франция – организация, транспорт, лифтове, писти, паркиране, тоалетни на началните станции – чисти, отопляеми. Тоалетните в заведенията – безплатни. С една дума – цивилизация“, споделя друг потребител.

В коментарите се посочва още, че в страни като Австрия и Италия платени тоалетни в ски курортите практически не съществуват, а откритите паркинги са безплатни – нещо, което допълнително подчертава разликата в подхода към туристите.

Дали през лятото или през зимата, потребителите на социалните мрежи отново обсъждат модела "ден година храни“, който все повече дразни туристите и ги отблъсква от страната ни, дори и българите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com