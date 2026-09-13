Нова мода в цял свят ще ликвидира тоалетната хартия
Една технология намалява директния контакт и е по-нежна към кожата
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Една технология намалява директния контакт и е по-нежна към кожата
Модният аксесоар за баня не е опасен заради цвета си, а заради ароматите, багрилата и добавките в състава
Експерти предупреждават за запушвания, щети и екологични последици
Прост метод абсорбира влагата и неутрализира неприятните аромати
По спомени са се унищожавали чрез изгаряне в ТЕЦ-а в Русе, но вече не се унищожават по този начин
Иво Сиромахов изобличи депутатите
Памперсите, перилните и почистващите препарати, както и сапуните са поскъпнали с до 30% в рамките на една година
След като се разбра, че Борис Джонсън ще обяви национална карантина
Случаите на коронавирус отново започнаха да се увеличават
Събраха се протестиращи за 14-ти пореден ден.
Пекари в Хелзинки създадоха кексче, което изглежда като руло тоалетна хартия
Хората подсъзнателно я възприемат като амулет, който им носи сигурност, твърди д-р Стивън Тейлър
Това си призна крилото на Севиля Нолито
Условието е да бъде направена поръчка от минимум 25 долара
До бой се стигнало в супермаркет в северния германски град Бремен заради ограничение
Полицията ги призовава да не го правят
В японски социални мрежи се появи информация, че тоалетната хартия и медицинските маски са направени от един и същи материал
Паричният еквивалент на приза е 10 хиляди долара
Номинираните за статуетката получават кошници с блага за 200 000 $ Независимо дали ще грабнат статуетка, номинираните за наградите "Оскар" ще получат...
Контрабандни цигари в тоалетна хартия и фабрични кухини на автомобил откриха служителите от мобилна митническа група на "Капитан Андреево". Това е ста...