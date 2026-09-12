Стоматолог каза кога да си миете зъбите - преди или след закуска
Неправилното миене на зъбите може да причини непоправими щети на емайла им
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Неправилното миене на зъбите може да причини непоправими щети на емайла им
Тази събота във Велико Търново Касата пренебрегва стоматолозите, алармират от СБЗ "Зъболекар на 2016 година" ще изберат от Сдружението на българскит...
Най-ефективният начин за почистване на междузъбното пространство е като използваме конец за зъби поне веднъж дневно. Защото четката за зъби не може да...