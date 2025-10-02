Драма! Наредиха да затварят прозорците в голям наш град

Варна под жълт и оранжев код!
Сайтът Петел.бг. съобщи, че Община Варна информира жителите и гостите на града - за днес, 2 октомври, НИМХ издава:
Жълт код за валежи от дъжд – 20-35 л/м² за 24 часа
Оранжев код за силен вятър – пориви до 90 км/ч
Очаква се морско вълнение до 3–4 бала
Препоръки към гражданите:
Затворете добре врати и прозорци
Приберете леки предмети от балкони и дворове
Паркирайте далеч от дървета, строителни обекти и други рискови места
Сигнали за инциденти и опасности – на тел. 112 или на дежурния телефон на общината: 052/820112.
