Бивш заместник -директор на БАБХ уличен в груби нарушения

Бивш заместник-изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните, по ирония, отговарящ за здравеопазването на животните през 2022 г., е уличен в груби нарушения при изпълнение на дейности по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните (НППНКЛБЖ) за периода 2025 – 2027 г.

Медията ни разполага с информация, според която при извършени проверки от една от областните дирекции по безопасност на храните е установено, че регистрираният ветеринарен лекар е отчитал ваксинации и профилактични дейности за особено опасни заразни заболявания, без реално да ги е осъществявал.

Според данните, при проверки е установен куриозен случай – в системата на БАБХ – ВетИС, са въведени записи за ваксинации срещу заболяването син език, без въпросният лекар да е посещавал посочен от него животновъден обект и без животните реално да са били имунизирани. Проверка на място е показала, че животновъдът не е бил уведомяван за посещение и не е извършвана никаква дейност.

Тези действия представляват сериозно нарушение, злоупотреба и застрашават националната сигурност. Усвояването на средства без реално изпълнение не само е престъпление, но и подкопава доверието на животновъдите и обществото във ветеринарната система.

Проверките са показали и повтарящи се пропуски – липсващи реквизити в уведомления, неправилно попълнени уведомления и неизпълнени предписания въпреки дадени срокове. В резултат на това договорът за изпълнение на мерки по Националната програма с ветеринарния лекар е едностранно прекратен и ще бъде извършена проверка на всички негови действия и в други областни дирекции.

Подобно поведение поставя под риск здравния статус на животните, което може да има последици и за цялата, и без това сложна, епизоотична обстановка в страната. Не бива всички ветеринарни лекари да се поставят под общ знаменател – сигурни сме, че мнозина работят почтено и отговорно. Но такива случаи хвърлят сянка върху цялата професия и изискват твърда реакция от контролните органи – БАБХ и Българския ветеринарен съюз. В тежката епизоотична обстановка подобни злоупотреби са недопустими.

Доколко системата може да разчита на личната отговорност на всеки, на когото е поверено здравето на животните? Къде свършва формалното изпълнение и започва истинската професионална съвест? Тези въпроси тепърва търсят своите отговори

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com