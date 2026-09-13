Бивш заместник -директор на БАБХ уличен в груби нарушения
Става дума за зроупотреби в Националната програма за здраве на животните
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Става дума за зроупотреби в Националната програма за здраве на животните
Това изпълнение накара и Преслава, и Рачков, и всички да настръхнат
Габриеле Моншау става вицепрезидент на тайните служби на Берлин
Кой е новият заместник-директор
42-годишен мъж, неизвестен на МВР, е задържан с полицейска мярка до 24 часа
Емил Петров беше назначен за заместник на апелативния прокурор на столицата през февруари 2020 г.
Министърът на финансите Владислав Горанов назначи Борислав Борисов за заместник-директор на Агенция "Митници", съобщиха от пресцентъра на министерство...