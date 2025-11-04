35 тона съмнително месо! Мащабна операция

Установиха 35 тона месо без документи и с неясен произход, съобщиха от СДВР, БАБХ и НАП на съвместен брифинг.

Прокурор Петрова обясни, че действията са обхванали цех за преработка на месо и месни продукти, като е установено, че дружеството, което стопанисва този цех - стопанисва и две складови помещения. Установено е, че в цеха са налични близо 9 тона месо, за което не са предоставени необходимите за това документи, не е ясен произходът му, в единия от цеховете наличното месо е 26 тона, а в другия действията продължават в момента. Помещенията са запечатани и няма опасност месото да бъде разпространено в търговската мрежа.

Директорът на СДВР гл. комисар Любомир Николов обясни, че се извършва проверка на няколко търговски обекта. Служители на БАБХ са установили нередности при съхранение и транжиране на месото, въз основа на което ще запечатат обекта до привеждането му в годност за извършване на този тип дейност.

Към момента няма задържани, тъй като собственикът на фирмата все още не е установен, каза още Николов. "Знам, че от транжорната се разпространява под формата на месни колбаси и други изделия. Но нямаме съответен контрагент, който мога да посоча, явяващ се разпространител в търговската мрежа", каза още той.

На въпрос какво е месото, Николов отговори, че от това, което се вижда, е пилешко. От НАП казаха, че тази сутрин по искане на МВР НАП е изпратила три специализирани екипа за съвместим проверки. Проверени са производствени и търговски обекти в София. Проверката е съвместна и с БАБХ, към момента продължава установяването на количествата месо, охладено и замразено, след проверката ще се знаят точните количества.

Месата са представени от три различни източника, съобщиха още от НАП.

