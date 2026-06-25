„80% от леглата са празни“: Браншът с тревожен сигнал за сезона! Причините

В разгара на летния сезон представители на туристическия бранш отправиха тревожен сигнал за слаб интерес към българското Черноморие. Според тях голяма част от хотелите в курорта Слънчев бряг остават празни, а без спешни мерки сезонът отново ще бъде борба за оцеляване.

„Има туристи, но не толкова, че да отчетем ръст. Ще се борим за оцеляване и това лято. Ако туризмът беше национален приоритет, много от проблемите щяха да бъдат решени“, заяви Павлина Иванова от Обединение „Бъдеще за туризма“ в предаването „България сутрин“.

Хотелиерът Стоил Далевски също описа ситуацията като тежка.

„Четири-пет големи хотела не означават, че курортът е пълен. Над 300 хотела и повече от 400 000 легла в момента стоят празни“, каза той.

Далевски показа кадри, заснети сутринта на 24 юни, на които се виждат почти празни улици в Слънчев бряг.

По думите му единствено няколко хотела с концепция All Inclusive работят с добра заетост, докато останалите изпитват сериозни затруднения.

„Разговарям ежедневно със собственици на хотели, магазини и сергии. Според всички тях комплексът в момента е запълнен едва на около 20%, а останалите 80% са празни“, заяви той.

Лоша реклама, визи и загубени пазари

Според представителите на туристическия сектор проблемът не е само в цените.

Павлина Иванова посочи, че България губи туристи заради недостатъчната реклама, проблемите с визите и затрудненията по границите.

По думите ѝ украинските туристи чакат между 18 и 20 часа на украинско-румънската граница, преди да продължат към България.

„Не можем да рекламираме успешно България, ако след това туристите не могат лесно да стигнат до страната“, коментира Иванова.

Павлина Иванова посочи, че много хотели не работят активно с туроператорите.

„До днес почти не получаваме оферти от хотелиерите. Това също е една от причините да губим позиции спрямо конкурентни дестинации като Гърция“, каза тя.

Според представителите на бранша, ако не бъдат предприети сериозни мерки за реклама, инфраструктура, визова политика и привличане на нови пазари, сезонът трудно ще оправдае очакванията.

"Обикновеният руснак няма нищо общо с войната, с агресията на Путин. Защо не ги пускаме? Те искат да почиват при нас, на нашето Черноморие и не могат да влязат да почиват. Ние загубихме руския пазар, загубихме германския пазар, загубихме и английския пазар. Ние как да оцеляваме? Отново ще разчитаме на българските туристи. Над 400 000 легла няма как да бъдат напълнени с български и румънски туристи", категоричен бе той.

Иванова призна, че преди 3 седмици е имала среща с египетския посланик: "Той каза: "Ние сме 100-милионен пазар, имаме интерес да дойдем при вас, но не можем да разберем защо взимаме шенгенска виза от Хърватия, но при вас не можем да дойдем". За съжаление, на този въпрос и властите не могат да отговорят".

"Бизнесът е разделен - едни предлагат добра и качествена услуга, а други не чак толкова добра. Има много туристи, които се оплакват от качеството на обслужване, много е трудно с кадрите и промяна няма. Българските работници работят в други държави, те не искат да работят по нашето Черноморие, може би тук е и нашата грешка като хотелиери. Истината е, че им плащаме малко, защото ние няма как да оцелеем по друг начин, ние искаме да дадем едни големи заплати и да задържим българския работник, но нямаме тази възможност, защото нямаме туристи", добави Далевски.

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