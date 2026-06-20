Горивата може да спасят летния туристически сезон

Очакваният спад в цените на горивата може да доведе повече туристи в България и да помогне за наваксване на забавения летен сезон. Това прогнозира министърът на туризма Илин Димитров, който участва в Петата национална конференция за здравен туризъм в Пампорово.

По думите му курортите вече започват да се пълнят, но стартът по Черноморието е бил по-бавен заради отлив на германски и румънски туристи. Министерството ще заложи на силна реклама на близки пазари и на вътрешния туризъм, като очакванията са сезонът да завърши близо до миналогодишните резултати.

Сезонът тръгна по-бавно

Димитров призна, че летният сезон е започнал с известно закъснение. Основната причина според него е по-слабият поток от Германия и Румъния - два от важните пазари за българското Черноморие.

Германските туристи са особено важни, защото помагат за удължаване на сезона извън най-силните летни седмици. По-рано министърът обясни, че проблемът с част от германските чартъри е свързан с анулирания между частни компании, направени още през зимата, и че ще се търси по-добра координация с туроператорите за следващия сезон.

Въпреки по-трудното начало министърът очаква постепенно стабилизиране. Ако има ръст, той вероятно ще бъде в рамките на 2 до 3 процента, заяви Димитров.

Рекламата става по-агресивна

Министерството на туризма ще насочи усилията си към близките пазари и към българските туристи. Това означава повече кампании, участие в туристически борси, покани към инфлуенсъри и по-активна реклама в региони, от които пътуването до България е по-лесно и по-евтино.

„Ние трябва да спасим нашия сезон и ще го спасим. Сезонът има нужда от помощ и адекватно управление“, заяви Димитров.

Според него спадът в цените на горивата може да даде допълнителен тласък, защото прави пътуването с автомобил по-достъпно. Това е особено важно за туристи от съседни и близки държави, както и за българите, които избират почивка в страната.

Пампорово влиза уверено в лятото

Министърът подчерта, че Пампорово е достъпно, подготвено и готово да посрещне туристи през летния сезон. Курортът разчита не само на планински отдих, но и на здравен и уелнес профил, който става все по-важен за четирисезонния туризъм.

На конференцията в Пампорово Димитров заяви, че идеята на правителството е България да се развива като туристическа дестинация в четири сезона, а не само като място за море през лятото и ски през зимата, съобщи БТА.

Акцентът върху здравния туризъм е част от тази по-широка стратегия. Планинските курорти като Пампорово могат да печелят именно от комбинацията между природа, климат, рехабилитация, спорт и по-спокойна почивка.

Близките пазари стават решаващи

Румъния остава един от най-важните пазари за България, особено за Северното Черноморие и за кратки пътувания. През май Министерството на туризма обяви намерение да работи за туристическо аташе в Румъния и за по-активни общи маршрути, медийни кампании и контакти с бизнеса.

Точно затова цените на горивата имат пряко значение. При по-евтино пътуване с автомобил България може да стане по-конкурентна за туристи, които решават в последния момент къде да почиват.

Сезонът обаче няма да се обърне само с надежда за по-ниски разходи по пътя. Нужно е курортите да предложат ясно съотношение между цена, качество и услуга, защото конкуренцията в региона остава силна.

Летният туризъм тази година влиза в битка за наваксване. Добрата новина за бранша е, че курортите започват да се пълнят, а по-евтините горива може да помогнат на близките пазари да реагират бързо. По-трудната истина е, че забавеният старт вече е факт и резултатите ще зависят от това дали рекламата, транспортните разходи и готовността на курортите ще се срещнат навреме.

България има шанс да завърши сезона без сериозен спад, но това изисква активна работа, не само оптимистични прогнози. Ако министерството успее да насочи туристи от близките пазари и да засили вътрешните пътувания, ръстът от 2 до 3 процента изглежда постижим. Ако не, по-ниските горива ще останат само удобна възможност, която не е била използвана докрай.

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