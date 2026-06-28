Британски гид с влияние посочи с пръст България! Скъпи ли са почивките

България попадна сред трите европейски дестинации с по-добри цени за летни почивки според туристическия експерт Гавин Брюър, ръководител „Авиация“ в loveholidays. Той посочва страната ни заедно с Черна гора и Турция като места, където седемдневните пакетни ваканции са поевтинели въпреки силното сезонно търсене.

Според данните, цитирани от „Мирър“, спадът при България е средно 60 паунда на човек. Това поставя страната ни във вниманието на туристите, които търсят по-достъпна европейска почивка това лято.

България в краткия списък на изгодните оферти

Новината е важна за българския туризъм, защото идва от британския пазар - един от чувствителните към пакетните ваканции и цената на летния престой. Според loveholidays няма общо поскъпване при всички дестинации, а напротив - на някои места офертите се движат надолу. Най-голямото намаление е отчетено за САЩ при седемдневните летни пакети, но в Европа вниманието пада върху България, Черна гора и Турция.

„Няма обща тенденция за покачване на цените на почивките във всички дестинации и все още е възможно да се намерят добри оферти“, обясни Брюър.

България е представена като дестинация с черноморски плажове, планински пейзажи и силен бюджетен профил. В публикацията се посочва, че местна бира струва около 2 паунда, което допълнително подсилва образа на страната като място за по-достъпна почивка.

Сред препоръчаните места са София с катедралата „Св. Александър Невски“ и пешеходната улица „Витоша“, както и Пловдив - град с над 8000-годишна история и бивша Европейска столица на културата.

Кои са другите конкуренти

Черна гора е посочена като втората балканска дестинация с осезаем спад на цените. Според експерта пакетните почивки там са поевтинели с около 53 паунда на човек. Страната е представена като „перлата на Балканите“, с планински пейзажи, Адриатическо море, по-спокойни крайбрежни градове и по-малко тълпи в сравнение с Хърватия.

В препоръките влизат Которският залив, описван като „най-южният фиорд на Европа“, както и Национален парк Дурмитор с ледникови езера, борови гори и планински върхове. Така Черна гора се позиционира не само като морска алтернатива, а като дестинация за туристи, които търсят природа и по-спокойна атмосфера.

Турция също попада сред по-достъпните предложения за сезона. Там намалението при седемдневните пакетни почивки е около 35 паунда на човек. Страната е представена с култура, базари, силна кухня, разнообразни пейзажи и големи туристически символи като Истанбул, Султанахмет, Света София, Синята джамия, двореца „Топкапъ“ и Кападокия.

Какво съветва експертът

Брюър подчертава, че пътуващите не бива да приемат автоматично, че късната лятна резервация означава по-висока цена. Според него все още има възможности за достъпни ваканции, ако туристите търсят по бюджет, а не започват непременно от конкретна дестинация.

„Все още има много достъпни възможности за почивка това лято. Ако цената е вашият основен приоритет, чудесен начин да намерите най-добрата оферта е да търсите в нашата платформа турове, базирани единствено на вашия бюджет“, добави той.

За България подобно споменаване е добър сигнал, но и изпитание. Страната ни отново влиза в чуждите туристически препоръки най-вече през цената, което може да привлече резервации, но не бива да остава единственият аргумент. Истинската печалба за сектора ще дойде, ако достъпността се съчетае с добра услуга, ясни цени и усещане, че туристът получава повече, отколкото е платил.

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