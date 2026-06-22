40 км задръстване по пътя към Гърция. 4 часа висене

Желанието за море отново се оказа по-силно от страха от задръстванията. Хиляди българи, тръгнали към гръцките плажове през уикенда, попаднаха в истински пътен кошмар между Благоевград и Кресна.

В събота движението към южната ни съседка буквално блокира, а колоната от автомобили и камиони достигна близо 40 километра. На места шофьорите чакаха с часове под палещото слънце, за да изминат сравнително кратки разстояния, отчетоха днес по NOVA. Вероятно така ще бъде и следващите уикенди, а дано не и цялото лято.

Най-тежка беше ситуацията между Благоевград и Симитли, където пътуване от около 40 километра отнемаше близо четири часа.

Огромната колона постепенно достигна района на тунел „Железница“, което наложи спешна реакция от страна на пътните власти. За да се избегне опасно струпване на автомобили в двукилометровото съоръжение, част от трафика беше пренасочен от автомагистрала „Струма“ към главен път Е-79.

Вместо облекчение обаче мярката доведе до образуването на нови задръствания и по двата маршрута.

Нито светофарната уредба в Кресна, нито засиленото полицейско присъствие, нито въведените обходни маршрути успяха да предотвратят хаоса.

Сред блокираните в колоната имаше не само туристи, пътуващи към гръцкото море, но и жители на региона, които просто се прибираха към домовете си.

Надеждите са, че изграждащият се обходен път на Кресна, който трябва да бъде завършен през следващата година, ще изведе транзитния трафик извън града и ще намали натоварването в района.

Експерти обаче предупреждават, че дори след изграждането му проблемът може да не бъде решен напълно. Причината е, че хилядите автомобили вероятно ще се струпват на други критични точки по маршрута, включително около кръговото кръстовище след Кресна.

Докато дългоочакваното решение стане факт, пътуването към гръцкото море през летните уикенди продължава да бъде изпитание за нервите на шофьорите.



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