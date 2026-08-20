Черноморието готви голям въздушен скок през 2027 г.

Варна и Бургас могат да получат сериозно увеличение на полетите и десетки хиляди допълнителни самолетни места през 2027 г., като част от плановете вече са в напреднал етап на обсъждане. Corendon разглежда нови връзки от Кьолн, Нюрнберг и Щутгарт, с Condor се водят разговори за около 15 500 места до Бургас, а предложенията на ICC достигат приблизително 250 полета и 50 000 места до двете морски летища.

Министърът на туризма Илин Димитров обсъди плановете с главния изпълнителен директор на "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" Михаел Ройш, съобщи Министерството на туризма. Конкретните разписания все още не са окончателни - ведомството е изпратило писма до компаниите и очаква потвърждения.

Залогът е следващият летен сезон

Разговорите идват на фона на опита България да превърне възстановения интерес към Черноморието в по-устойчив туристически ръст и да увеличи директната въздушна свързаност с ключови европейски пазари. Допълнителен шанс за това ще даде срещата на висшето ръководство на TUI Group, която по последни официални данни ще събере 155 мениджъри на Златни пясъци от 24 до 26 септември. Сред тях са хора, които участват в решенията за туристически програми, самолетен капацитет, хотели, инвестиции и маркетинг.

"Работим последователно за повече полети и по-добра въздушна свързаност. Целта ни е да използваме засиления интерес към България, за да увеличим туристопотока към Черноморието и да създадем условия за устойчив ръст през следващите сезони", заяви Илин Димитров.

Германия влиза силно в плановете

При Corendon се обсъждат връзки от Кьолн, Нюрнберг и Щутгарт към Варна и Бургас. Преговорите с германската ваканционна авиокомпания Condor са за около 15 500 самолетни места до Бургас от Франкфурт, Нюрнберг и Лайпциг.

Още по-голям като обем е обсъжданият пакет на ICC - около 250 полета до Варна и Бургас, или приблизително 50 000 места. Министерството и Fraport разговарят и за обща маркетингова подкрепа на новите линии, за да бъде намален рискът при тяхното стартиране.

Фрапорт: Готови сме за повече трафик

Михаел Ройш увери, че летищата са готови да поемат допълнителния трафик през 2027 г. Според него увеличаването на капацитета може да даде силен тласък не само на Бургас, но и на туристическия сектор по цялото Черноморие.

Особено внимание се отделя на TUI. България присъства в портфолиото на гиганта от десетилетия, а Министерството на туризма вече води разговори за разширяване на програмите и извън традиционния летен сезон.

"Това, че един от най-големите туроператори в Европа гледа дългосрочно към България и планира устойчиво присъствие в страната, е много добра новина. За нас е важно този интерес да бъде подкрепен с добра свързаност, стабилен капацитет и общи усилия за популяризирането на България като туристическа дестинация", заяви Ройш.

От TUI са уверили българската страна и че не се предвижда намаляване на полетите от Белгия към България. Самата среща на ръководството на групата през септември ще включва и непосредствено представяне на Варна и туристическите възможности на региона пред висшите мениджъри на компанията.