Черноморието готви голям въздушен скок през 2027 г.
Нови линии от Германия, десетки хиляди допълнителни места и около 250 полета могат да засилят сезона във Варна и Бургас
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Нови линии от Германия, десетки хиляди допълнителни места и около 250 полета могат да засилят сезона във Варна и Бургас
Уникалната зона Gate Garden превръща чакането пред полета в модерно преживяване
Активно рекламираме Летище Бургас пред всички авиокомпании и предлагаме конкурентни тарифи, казват от ръководството
Очакват през лятото да има интерес и от страна на арабски туристи
В проекта ще бъдат инвестирани над 50 милиона евро
Васил Атанасов поема поста от досегашния директор на Летище Бургас - Георги Чипилски
„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД-оператор на морските летища във Варна и Бургас влиза в добрите практики на Еврогайдънс / Европейската мрежа...