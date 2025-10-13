Зелена иновация на Летище Варна впечатли Гроздан Караджов

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов посети Летище Варна, където бе посрещнат от главния изпълнителен директор на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД Михаел Ройш и от директора на летището Димитър Костадинов.

Посещението постави акцент върху инвестициите, реализирани от концесионера, и усилията за модернизация на двете морски летища - Варна и Бургас.

Инвестиции в модернизация и устойчивост

По време на визитата министър Караджов бе запознат с вече изпълнените инвестиции, насочени към подобряване на инфраструктурата, пътническото обслужване и устойчивото развитие на летищата.

Ръководството на „Фрапорт Туин Стар“ представи напредъка по редица ключови проекти, които целят по-високо ниво на ефективност и комфорт за пътуващите. Сред тях е и новата пътническа зона Gate Garden – иновативно и зелено пространство, което по думите на изпълнителния директор Михаел Ройш е „първо по рода си в Европа“ и поставя летището сред модерните хъбове с фокус върху опазването на околната среда.

Gate Garden обединява функционален дизайн, естествена светлина и зони за релакс, създадени така, че да намаляват стреса от пътуването и да предлагат усещане за природа дори в рамките на терминала. Това е част от стратегията на концесионера за по-зелено и технологично ориентирано летищно преживяване.

Варна - готова за растежа на въздушния трафик

Караджов приветства усилията на концесионера за подобряване на инфраструктурата и подчерта значението на качественото обслужване за конкурентоспособността на българските летища в региона. Той посочи, че Летище Варна е подготвено да посрещне очаквания ръст на въздушния трафик през следващите години, благодарение на направените инвестиции и модерни подходи към управлението на пътническия поток.

„Изключителното преживяване за всеки пътник е ключово за съвременните пътувания“, заяви Караджов, допълвайки, че новите открити пространства повишават комфорта и създават естествена, приветлива среда. По думите му развитието на Летище Варна и летище Бургас е неразделна част от визията за устойчива и ефективна транспортна система, която да подкрепя растежа на туризма и икономиката в страната.

