Рада Лайкова: Суверенитетът не е регулация

Евродепутатът от „Възраждане“ и член на парламентарната група на „Европа на суверенните нации“ – Рада Лайкова, участва в дебата по „Постигане на цифров суверенитет и устойчивост за Европа с оглед на скорошните развития, засягащи достъпа до усъвършенствани технологии с ИИ“. Той се проведе в юнската пленарна сесия на Европейския парламент.

Българският евродепутат от „Възраждане“ започна речта си с това, че в момента се провеждат три състезания: за пари, за изкуствен интелект и за биология, но Европейският съюз не участва в нито едно от тях като създател.

Рада Лайкова акцентира върху първия приет в света всеобхватен законодателен акт за изкуствения интелект от ЕС, определян от същия този съюз като „лидерство“. В резултат на това американските компании създават продуктови нива, предназначени специално за ЕС, които са по-бавни, по-слаби, а понякога дори липсват на европейския пазар.

„Докато ЕС пише правилата, магистралите се изграждат другаде. Нашите стейбълкойни са американски. Нашата граница за данните в ЕС е по архитектура на Microsoft. Междувременно Китай изгради платформата mBridge, а САЩ създадоха BioRadar и наложиха доминация при стейбълкойните“, изтъкна още Рада Лайкова, давайки пример с технологичните гиганти САЩ и Китай.

В своята реч Рада Лайкова още добави: „И двете сили се надпреварват да контролират каналите за движение на пари, интелект и биология, докато Европа се надпреварва да контролира документацията.“

„Суверенитетът не е регулация: той означава да притежаваш чиповете, моделите, платежната инфраструктура и мрежите за биосигурност. Това е реалната инфраструктура на следващия век.“, категорична беше Рада Лайкова в завършек на речта си.

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