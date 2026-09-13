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Не се разбраха за Сирия

Не се разбраха за Сирия

Съветът за сигурност не постигна съгласие по предложения от Русия проект за резолюция в защита на суверенитета на Сирия, заяви председателстващият Съв...

20 февруари | 10:25
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