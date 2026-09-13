Президентът предупреди за опасен завой на Коалицията на желаещите
Според Илияна Йотова форматът може да милитаризира външната политика, вместо да отвори път към преговори
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Според Илияна Йотова форматът може да милитаризира външната политика, вместо да отвори път към преговори
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С цел разширяване на икономическото си влияние компании от Китай все по-често купуват високотехнологични фирми в чужбина, включително в Германия, като...
Съветът за сигурност не постигна съгласие по предложения от Русия проект за резолюция в защита на суверенитета на Сирия, заяви председателстващият Съв...