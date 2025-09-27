Дълъгият път на Азербайджан към суверенитет

27 септември 2020, сутринта, новината за войната на границата между Азербайджан и Армения оставя всички в шок, след което ситуациата започва да се изяснява; в отговор на дългогодишната окупационна политика и военните провокации от страна на Армения, въоръжените сили на Азербайджан предприемат мащабна настъпателна операция за освобождаване на международно признатите си територии. Междувременно Азербайджан е положил всички усилия и е използвал всички възможни средства за преговори да доведе Армения до разумното решение да освободи незаконно държаните от нея азербайджански земи, но в продължение на 30 години, Армения неизменно прибягва до тактиката на протакане.

Без да се съобразява с 4-те резолюции на Съвета за сигурност на ООН, множество документи, приети от Общото събрание на ООН, Съвета на Европа и Европейския парламент, осъждащи арменската окупация и изискващи от Армения да се изтегли от окупираните земи, Армения използва окупацията като разменна монета и пренебрегва своята отговорност като фактор в деокупацията, опитвайки се да окаже натиск върху Азербайджан да „приеме поражението“ и да признае загубата на своите територии. Преговорите за мир продължават до 2020, но е очевидно, че Армения не разпознава основни принципи на международното право като например суверенитет и териториална цялост на държавите, неприкосновеност на границите, а гледа на тях като на лист хартия. Кулминацията на тази политика се превръща в нова​​ концепция за Армения - „нова война за нови територии“, което на практика означава, че Армения не само изключва напълно всеки вариант за оттегляне, но дори възнамерява да завземе от Азербайджан нови земи. От тези провокации на Армения става ясно, че Азербайджан няма друга опция освен да прибегне до военни средства.

За да бъдат прекратени всички тези актове на агресия, Азербайджан започва своята патриотична война срещу арменското нашествие. След 44-дневна война (27 септември – 10 ноември 2020) и еднодневна антитерористична операция през септември 2023, Азербайджан възстановява суверенитета на всички свои територии. Това развитие отваря нова глава в регионалната политика и създава исторически възможности за мир, стабилност и регионална интеграция.

Като водещ фактор в защитата на мира и сътрудничеството, Азербайджан застава непоколебимо в подкрепа на мирните платформи. На 8 август 2025 година президентът на Азербайджан Илхам Алиев, премиерът на Армения Никол Пашинян и президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп подписват на срещата си във Вашингтон Съвместна Декларация, една изключително важна стъпка към окончателно мирно споразумение. Азербайджан и Армения признаха необходимостта от мир, просперитет и сътрудничество в региона след 30-годишната кървава война, която причини масови разрушения и огромен брой човешки жертви, а лидерите на Азербайджан и Армения изтъкнаха важността от отваряне на комуникациите между двете страни за двустранен и международен транспорт.

На всеки 27 септември азербайджанците почитат скъпата памет на своите сънародници, които смело се бориха за възстановяване на териториалната цялост на Азербайджан и установяване на мир в региона. Благодарение на тяхната жертва сега всички ние виждаме надежда и красиво бъдеще за бъдните поколения.

