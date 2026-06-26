Костадинов обеща алтернативни предложения за бюджета

„Възраждане“ ще внесе свои предложения по проекта за Бюджет 2026, с които според партията може да се покаже, че дефицитът не трябва да остава в сегашния си размер. Това заяви лидерът на формацията Костадин Костадинов в интервю за Нова телевизия.

Той коментира новата план-сметка, мерките срещу сивия сектор и темата за пътната безопасност след тежкия инцидент на автомагистрала „Тракия“. Проектобюджетът за 2026 г. беше представен със заложен дефицит от 5,7 процента от БВП, равняващ се на малко над 7,2 млрд. евро.

Алтернатива в парламентарния дебат

Костадинов заяви, че „Възраждане“ ще предложи промени, които според партията могат да ограничат дефицита. Той уточни, че не приема тезата държавният служител да бъде представян като основен проблем на бюджета.

По думите му сегашната финансова рамка е продължение на политики, започнали при предишни управления. Костадинов посочи, че разликата между предвидения дълг в предходния бюджетен вариант и сегашния проект е около милиард и половина, което според него показва близки параметри.

Лидерът на „Възраждане“ повтори позицията си, че част от сегашното напрежение идва от начина, по който са били планирани приходите, за да се покрие 3-процентният праг на дефицита. Той не навлезе в детайли за конкретните предложения на партията, но заяви, че те ще бъдат внесени в парламентарната процедура.

Фокус върху сивия сектор

Костадинов каза още, че не вижда достатъчно ясно заложени мерки срещу сивия сектор при едрия бизнес. По думите му вниманието не бива да пада основно върху дребните предприемачи, работещите и държавните служители.

„Виждам да се удря дребният предприемач“, заяви той и постави въпроса как ще бъдат разпределени усилията за повече приходи.

Параметрите на проекта предвиждат приходи от 49,56 млрд. евро и разходи от 56,8 млрд. евро. Финансовото министерство поставя цел дефицитът постепенно да бъде сведен под 3 процента от БВП до 2028 г., докато през 2026 г. се предлага по-висока стойност.

Пътищата след трагедията на „Тракия“

Костадинов коментира и пътната безопасност след катастрофата на автомагистрала „Тракия“, при която загинаха трима души. Той заяви, че често пътува между София и Варна и вижда проблеми в състоянието на част от пътната инфраструктура.

По думите му на места мантинелите са силно амортизирани и се нуждаят от подмяна. Костадинов каза, че преди години „Възраждане“ е поставяла такива въпроси и част от най-засегнатите участъци са били ремонтирани, но според него работата продължава да се извършва на отделни етапи.

Той обърна внимание и на участъци в областите Бургас, Ямбол и Сливен. Според него там има мантинели, които може да задържат леки автомобили и определени превозни средства с по-висок тонаж, но не и тежкотоварни камиони от типа, участвал в трагичния инцидент.

Въпроси към регионалния министър

Лидерът на „Възраждане“ заяви, че партията вече е направила възможното от позицията си на опозиция и ще продължи с парламентарни действия. По думите му са зададени въпроси към регионалния министър Иван Шишков и се очакват отговори.

„Трябва да се действа“, каза Костадинов, като подчерта, че решенията в пътната безопасност не трябва да идват едва след тежки инциденти.

Темата за състоянието на мантинелите и ограничителните системи отново влезе в публичния дебат след катастрофата на „Тракия“. В последните дни експерти и близки на жертви поставят въпроса дали по определени участъци трябва да се използват по-здрави ограничителни решения и какъв контрол се упражнява върху тежкотоварния трафик.

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