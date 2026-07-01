"Възраждане" бие тревога! Втори "Баба Алино", този път в София

За нов случай на незаконно строителство, подобен на този край Варна, алармират от "Възраждане".

По думите на общинския съветник Деян Николов става дума за офиси, халета и къщи, които се строят без каквито и да е строителни книжа. "Незаконното строителство може би е доста назад във времето, общо взето говорим за последните около две години", посочи той.

„Баба Алино“ версия 2.0 се случва в София – този път в район „Връбница“, където е установено незаконно строителство в размер на десетки хиляди квадратни метри“, заяви още Николов пред журналисти.

На брифинга присъства инж. Иван Георгиев, който е работил в район „Връбница“ 100 работни дни. За тези 100 работни дни са образувани 67 наказателни производства и 150 констативни актове, каза той. Георгиев обясни, че им е предлагано да създават строителни книжа за вече построени обекти. Строежите са локализирани, дали сме на ГДБОП 16 преписки и се знае кои са фирмите, но сме дали съгласие да не разпространяваме информацията, каза той. Инженерът посочи, че е получавал заплахи за живота си – запечатване със строителна пяна на вратата на апартамента му, щети по автомобила и други.

Георгиев посочи още, че информацията по случая е съобщена на кмета на София Васил Терзиев. „Кметът на София може да спре веднага използването на всички тези обекти. Имаме писмо от него, в което казва, че има установени нарушения и препраща случая по компетенция на Софийска градска прокуратура (СГП) . Има реакция от него, но считаме, че е недостатъчна“, посочи общинският съветник Деян Николов, предаде БТА.

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