Голям пожар в Сърница! Нанесени са сериозни щети

В град Сърница сериозен пожар нанесе големи щети на имоти и остави редица семейства в тежко положение.

Напълно са изпепелени 3 къщи, други три са с изгорели покриви. Изгорели са и 7 стопански постройки за съхранение на дървен материал. Изгорялата дървесина продължава да тлее, предаде БНР.

Няма пострадали хора, съобщи говорителят на полицията в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Сигналът за пожара е получен вчера, в късния следобед, на телефон 112. В гасенето са се включили 5 противопожарни екипа - три от Велинград и по един от Доспат и Ракитово. На помощ са се притекли и доброволци.

Около 23:00 часа тази нощ огънят е бил овладян.

На място през цялата нощ е бил и директорът на РСПБЗН комисар Ангел Ангелов заедно с представители на Община Сърница.

Предстои да бъде направен оглед за причините за пожара и нанесените материални щети.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com