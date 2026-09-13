Мистериозни постройки хвърлят светлина върху "Петрохан"
Там били забелязани и джиповете
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Там били забелязани и джиповете
Предстои да бъде направен оглед за причините за пожара
Става дума за незаконни постройки паркирани край язовири каравани
Бутат незаконни постройки в ромско гето
Район "Студентски" съобщи
По думите на кмета на район „Люлин“ Милко Младенов повечето са използвани за обори
Незаконните постройки, които ще бъдат съборени в местността Карасиврия в кв. "Лозенец", общо 54 са монолитни, изградени в зелена площ и няма никакъв ш...
До момента са съставени 18 констативни протокола за незаконни постройки, 15 от които са определени като опасни...
В селото, на площ от 1.8 декара, при изключително лоши условия и без никакви строителни разрешения живеят 200 души, оплака се Красимир Каракачанов, ко...
Няма да забравим нападението от преди година, кълнат се българите Не искат да напуснат бараките си, въпреки че им дават жилища на друго място Цяла г...
Малко след 9 часа багер бутна първата барака в дерето на ромското гето на "Максуда" във Варна. Фамилията на Георги Еленов, който е в инвалидна количка...
Благоевград. Официално бе подписан и връчен първият акт за узаконяване на вилна постройка в община Благоевград, вдигната в нарушение на закона. Преп...
Стара Загора. Освен незаконните 55 постройки, които ще бъдат съборени най- късно до сряда, предстоят да бъдат разрушени още 300 такива в старозагорски...
Варна. Роми от квартал "Максуда" във Варна нападнаха кмета на община "Младост" Христо Христов, който дойде за връчването на заповеди за събаряне на не...
Варна. Над 200 незаконни къщи във варненското ромско гето „Максуда" предстои да бъдат разрушени в следващите месеци, каза кметът на район „Младост"...
Пловдив. От днес започва мащабната акция с участието на жандармерията срещу незаконните постройки в пловдивския ромски квартал Столипиново. По данни...
Гоце Делчев. Служители на РС ПБЗН - Гоце Делчев гасиха посред нощ лумнали в пламъци необитаеми сгради. Сигналът за пожара е получен около 03:30 часа....
Благоевград. 400 жители на община Благоевград подадоха заявления за узаконяване на незаконни сгради. Крайният срок изтече на 26 ноември. Само в послед...