Дълголетието започва от зачеването

Когато говорим за дълголетие, често го свързваме със здравословния начин на живот в зряла възраст – балансирано хранене, движение, психическо благополучие. То, обаче, започва много по-рано – още в периода преди зачеването и по време на бременността. Съвременната наука показва, че храненето на бъдещата майка е ключов фактор, който може да „програмира“ метаболитното здраве на детето. Именно затова Lidl поставя темата за осъзнатото хранене във фокуса на своето участие в тазгодишния фестивал на дълголетието Forever Young на 11 и 12 октомври в Sofia Tech Park. На специална Lidl сцена ще можете да чуете интересни лекции от водещи специалисти по пренатално и детско развитие за връзката между храненето и пълноценния начин на живот.

Науката зад дълголетието

„Храненето на майката е един от най-мощните епигенетични фактори – то може да „програмира“ метаболизма на бъдещото дете и да определи риска му от различни заболявания десетилетия по-късно“, обяснява д-р Татяна Матева, експерт по хранене и диететика и съучредител на Националната асоциация по практическа диететика и интегративна медицина (НАПДИМ). По време на събитието тя ще разкрие повече подробности по темата като един от лекторите на Lidl сцената. Освен това, като част от формата „Говори с експерта“, всеки посетител ще може да получи напълно безплатно персонална консултация и да зададе своите въпроси както към д-р Матева, така и към проф. Людмила Иванова – експерт по хранене и диететика с дългогодишен опит.

Данните от редица научни публикации показват, че хранителният статус на бъдещата майка е ключов за здравето на следващите поколения.

Затлъстяването преди бременност е свързано с повишен риск от висока мастна маса при новороденото и по-голяма вероятност от затлъстяване в по-късна възраст, особено при момчетата. Майките с висок BMI (Body Mass Index) по-често развиват гестационен диабет и преждевременно раждане, което поставя потомството в рискова група за инсулинова резистентност и метаболитен синдром.

Недохранването също носи сериозни последствия. Ограниченият енергиен прием по време на бременността влияе върху растежа на органи като панкреаса, което увеличава риска от диабет тип 2 в зряла възраст. Недохранването засяга и мозъчното развитие – бебета, родени от майки с енергиен дефицит, по-често имат нарушения във вербалните способности.

Алтернативни и рестриктивни режими като суровоядство, веганство или кетогенна диета крият специфични рискове. Липсата на достатъчно белтъчини може да доведе до ниско тегло при раждането и инсулинова резистентност. Високомазнинните кето режими ограничават въглехидратите и естествените източници на фолат (В9) – жизненоважен витамин за развитието на плода. Проучвания показват, че при такива диети рискът от спина бифида при новородените нараства с 30%.

Фолатът и дължината на теломерите. Изследвания доказват, че адекватният прием на фолат (B9) от бъдещата майка е свързан с по-дълга дължина на теломерите – структурите, които определят жизнения цикъл на клетките и са маркер за стареене и дегенеративни заболявания.

„Оптимизирането на телесното тегло и хранителния статус на бъдещата майка преди и по време на бременността е най-добрата профилактика. То не просто намалява рисковете за самата бременност, но и влияе на здравето на следващото поколение в дългосрочен план“, подчертава д-р Матева.

С други думи, грижата за дълголетието започва още преди първата глътка въздух на новия живот – със съзнателния избор на храната, която майката поставя в чинията си.

Мисията „Осъзнато хранене“

С поглед към активното и пълноценно дълголетие, Lidl разработва собствена политика за осъзнато хранене, част от която е дългосрочната образователна инициатива #ХраненеСмисъл. Освен това компанията насърчава балансираното и устойчиво хранене чрез реални действия:

разширяване на асортимента от растителни продукти в духа на Планетарната здравословна диета ;

; предлагане на свежи и проверени за над 800 вида остатъци от пестициди плодове и зеленчуци

увеличаване на предлагането на пълнозърнести храни;

намаляване на солта и захарта в продуктите под собствени марки;

въвеждане на Nutri-Score етикетиране за по-лесен и информиран избор

сертифициране на суровините

единственият ритейлър с политика за отговорен детски маркетинг

Така пълноценното хранене става много по-достъпно – всеки може да намери качествена, проверена и подбрана храна на един Lidl разстояние.

Повече информация за осъзнатия начин на живот, активното дълголетие и #ХраненеСмисъл може да получите на фестивала Forever Young. Достъпът до Lidl сцена ще е безплатен с карта Multisport.

Повече за програмата вижте тук.

И още две причини да сте там на 11 и 12 октомври – кулинарното шоу на Димитър Тончев, в което той ще представи атрактивни и лесни изпълнение рецепти, съобразени с планетарната диета и възможността да си закупите подбраните продукти от производители на специалния фермерски пазар пред София Тех Парк – за първи път на локация извън Lidl магазин.

