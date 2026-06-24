Търговска верига предлага стратегия за възстановяване на българското земеделие

Водещата хранителна верига „Лидл България“ обяви официално старта на нова мащабна инициатива, наречена „Пакт за хранителен суверенитет“, която има за цел да предложи работещи решения за устойчивото възстановяване и развитие на българското селско стопанство. Проектът е замислен като отворена платформа за диалог и партньорство между бизнеса, държавните институции, браншовите организации и самите земеделски производители. Чрез този пакт компанията се ангажира да разшири значително изкупуването на българска продукция и да осигури на местните фермери предвидимост, сигурност и гарантиран достъп до пазара, което е от ключово значение за оцеляването на сектора в условията на глобална икономическа нестабилност.

Модернизация и екологични технологии гарантират конкурентоспособност

Основен стълб в предложената стратегия е стимулирането на инвестиции в модерни, дигитални и екологично съобразни технологии, които да повишат производителността на българските стопанства. От търговската верига подчертават, че за да бъдат конкурентоспособни на европейския пазар, родните производители имат нужда от реално внедряване на иновации в процесите на отглеждане и съхранение на културите. Програмата предвижда и провеждането на специални обучения за фермерите, насочени към покриване на най-високите международни стандарти за качество и безопасност на храните, което ще им позволи да реализират продукцията си не само у нас, но и в търговската мрежа на компанията в чужбина.

Социалният ангажимент на веригата преминава през „Кошница с грижа“

Настоящата инициатива е естествено продължение на трайната политика на компанията за подкрепа на българското общество и уязвимите групи от населението. Търговската верига припомня, че наскоро се включи изключително активно и в националната кампания „Кошница с грижа“, насочена към подпомагане на нуждаещи се граждани и възрастни хора в затруднено положение чрез осигуряване на качествени хранителни продукти от първа необходимост. Чрез съчетаването на социални каузи и икономически мерки за подкрепа на родното производство, компанията затвърждава позицията си на отговорен партньор, който инвестира в дългосрочното благополучие и стабилност на местната общност и икономика.



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