Обновиха туристическия маршрут от Ямбол до местността Бакаджиците

В Ямбол, само на няколко километра от самия град, туристите вече могат да се радват на обновен и живописен маршрут. В рамките на съвместната инициатива на Kaufland България и Българския туристически съюз (БТС) „Не губи посоката“ беше подновен маршрут край град Ямбол до местността Бакаджиците. Той започва от хълма Боровец над града, където се извисява пилон с българския трибагреник, преминава през манастира „Свети Спас“ и достига до живописните склонове на Бакаджишките възвишения. Общата дължина на маршрута е над 18 км.

В акцията се включиха екипи от магазините на Kaufland в Ямбол, Сливен и София, както и представители на Българския туристически съюз. Те положиха нова лентова маркировка, поставиха 17 указателни стрелки, монтираха ново информационно табло и почистиха пространството около трасето, за да бъде по-приветливо за бъдещите посетители, които искат да се насладят на природата, без да се тревожат за посоката.

Това беше осмото поред събитие от инициативата „Не губи посоката“. С реализирането му, общата дължина на премаркираните маршрути вече надхвърля 200 км. До момента са обновени над 220 указателни табели по стандарт на БТС, повече от 75 табели по стандарт на Европейската пешеходна асоциация и над 10 информационни табла, които улесняват ориентирането в различни планински райони на страната.

До момента доброволците от Kaufland и БТС са обновили редица популярни туристически маршрути в страната. Сред тях са пътеките от село Желява до хижа Мургаш, от Велико Търново до Преображенския манастир и село Самоводене, както и маршрутът от село Войнеговци до местността Ръждавица в Софийска планина. Обновен е и участъкът от Княжево до хижа Момина скала, отсечката от връх Ком до хижа Тръстеная по международния маршрут Е3, както и трасето от хижа Бузлуджа през хижа Българка до прохода на Републиката – част от международния преходен път Е3, известен у нас като „българското Камино“. Шуменският маршрут „Лъвчето“, който започва от местността „Кьошковете“, преминава през заслон „Лъвчето“ и пещера „Бисерна“ и достига до местността „Фургоните“ – в непосредствена близост до емблематичната Шуменска крепост, също е обновен.

Инициативата „Не губи посоката“ си поставя амбициозната цел до края на 2025 г. да бъдат премаркирани над 400 км туристически маршрути в страната.

