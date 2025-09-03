Всичко за приготвянето на домашна лютеница

От 1 до 7 септември ритейлърът предлага всичко необходимо, за да бъде есента по-вкусна и по-уютна

Есента чука на вратата със златни багри по дърветата и своите първи хладни ветрове. Времето у дома отново става по-ценно – за семейни събирания, за топли вечери около масата и за споделени моменти.

Един от символите на есента, на домашния уют и традицията, е именно лютеницата! А какво по-сладко от това тя да бъде домашно производство? Тази седмица Kaufland България предлага всичко необходимо за целта. Всички продукти могат да бъдат разгледани тук.

На помощ идва тройният чушкопек (1600 W, 3 г. гаранция) само за 37,99 лв. Нужните съставки за традиционна лютеница също са на едно място – червени чушки за 2,49 лв./кг, розови домати „Брей!“ (750 г – 3,79 лв.), български моркови на цена от 0,99 лв./кг, а за клиентите с Kaufland Card – кристална захар „Захира“ само 1,19 лв./кг.

След труда идва и насладата – вкусната лютеница може да бъде намазана върху бял земел от пекарната на ритейлъра с 52% отстъпка – само 0,10 лв. Към богатия вкус могат да бъдат добавени и деликатеси: Странджански дядо на „Стария ловец“ за 9,99 лв., шунка финес от „Тандем“ за 4,49 лв., и двата с 50% намаление. А със специалната оферта за притежателите на Kaufland Card – кашкавал от краве мляко „Булгарче“ в промоция 1+1 струва 11,99 лв.

Празникът по повод Съединението на България е чудесен повод да се съберем около трапезата. Kaufland предлага свежо месо от витрината – свински бут без кост за 6,99 лв./кг за притежатели на Kaufland Card, който чудесно може да се допълни с български картофи на цена от 0,79 лв./кг. За тези, които предпочитат нещо по-леко, могат да приготвят вкусен таратор с краве кисело мляко „Верея“ 4,5% масленост за 1,39 лв., български краставици на цена от 2,59 лв./кг. и копър „Брей!“ (1 връзка – 1,19 лв.). А за десерт – лятното настроение се завръща с GALAXY сладолед във фунийка на избрани вкусове за 0,99 лв.

Освен за споделените мигове в приготвянето на храна, Kaufland има и специални предложения за нехранителни стоки. С Kaufland Card лоялните клиенти могат да се възползват от 50% намаления на продукти за личната хигиена. Страхотен избор за мъжете са душ-гел за тяло от Fa на цена от 5,99 лв., пяна за бръснене NIVEA MEN за 8,98 лв. Предложенията за жените включват изгодни оферти - интимен лосион NIVEA за 10,89 лв. и тампони за грим Cleanic Pure за 3,99 лв. За цялото семейство е в сила и специалното предложение на ритейлъра: 2 гела за пране (80 пранета) или 2 кутии капсули (60 пранета) Ariel Color само за 48,99 лв.