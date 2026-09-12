Чудо във Велики Преслав. Откриха печат на цар Симеон Велики (СНИМКА)
Находката е открита в манастира на Георги Синкел, известен още като Манастира на чъргубиля Мостич
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Находката е открита в манастира на Георги Синкел, известен още като Манастира на чъргубиля Мостич
Бог е благословил България с толкова светци и светини, че пред нас стои благодатната задача да ги прославяме, казва Негово Високопреосвещенство Сливен...
Намира се в Крепчанския манастир
Той пази славата на Златния век на България
Топ археологът проф. Казимир Попконстантинов показва аязмо на 1 500 години
Трябва да се опазим от посегателствата върху онова, което е съхранила България до ден днешен, казва проф. Казимир Попконстантинов
Древна гробница откри проф. Казимир Попконстантинов на остров Св. Иван. Тя се намира на същото място, на което преди пет години известният археолог от...