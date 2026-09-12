Всичко за Белозем

Следете всички новини, анализи и коментари за Белозем. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Чудесата на България Регионални Крими
Водата заля и Белозем

Водата заля и Белозем

В пловдивското село Белозем продължават да се борят с водния ад. Към обед положението е малко по-обнадеждаващо. Багер е успял да прокопае място за вод...

29 септември | 14:50
0 коментара
5804
Къщи под вода в село Белозем

Къщи под вода в село Белозем

Над тридесет къщи останаха под вода тази нощ в село Белозем (Пловдивско). Там обилният дъжд е продължил повече от денонощие. Пътят към селото е затвор...

29 септември | 7:44
0 коментара
5996