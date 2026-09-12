Селото на белия щъркел стана рай за колоездачите
Специален парк и десетки гнезда превръщат селото в една от най-интересните природни дестинации у нас
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Специален парк и десетки гнезда превръщат селото в една от най-интересните природни дестинации у нас
Причина за пожара е небрежност при боравене с печка на твърдо гориво
Четирима са в ареста
През 2005 г. селото е номинирано от сдружение „Зелени Балкани“
Производствената дейност ще е на площадка от почти 50 декара
Акцията дойде след като маскирани нападнаха, пребиха и обраха 89-годишна пенсионерка
19-годишен младеж от Белозем издъхна на място, след като се заби с БМВ в дига край пътя и се преобърна по таван. Иван Димитров решил да изпробва автом...
Обстановката в пловдивското село Белозем постепенно се нормализира поетапно вчера, след като заради обилния дъжд там беше обявено бедствено положение....
В пловдивското село Белозем продължават да се борят с водния ад. Към обед положението е малко по-обнадеждаващо. Багер е успял да прокопае място за вод...
Над тридесет къщи останаха под вода тази нощ в село Белозем (Пловдивско). Там обилният дъжд е продължил повече от денонощие. Пътят към селото е затвор...