Крепостта „Баба Вида“ се руши: Кой трябва да спаси емблематичната „Топ капия“?
Министърът на културата Евтим Милошев посочи, че Община Видин носи отговорността за опазването на стената, но може да поиска държавно финансиране за с...
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Министърът на културата Евтим Милошев посочи, че Община Видин носи отговорността за опазването на стената, но може да поиска държавно финансиране за с...
Разкопките разкриват неизвестно досега ранновизантийско отбранително съоръжение на повече от 1500 години
Градът на над 2 000 години е врата между Изтока и Запада
Как туристите ще могат да посещават местността
Разочаровани заради спрения достъп до крепостта са туристите
Работна група описва щетите
Баба Вида се нуждае от спешна реставрация
Пътешествието между двата града на Дунава може да е и с колело
Историята оживява в единствената изцяло запазена средновековна крепост у нас
Два дни рицари с брони и девойки в царски роби шетаха из най-запазената средновековна крепост у нас - "Баба Вида". С артистична страст те пресъздадоха...
Над 130 наши и сръбски фирми изложиха продукцията си по сергиите край крепостта "Баба Вида" Празници, панаири и фестивали изпълват страната в последн...
Искат средства за обновяване на църкви, които привличат хиляди Експерти започват да подготвят проекти за новия държавен фонд с 200 млн. лв., с който...
2000 души са преминали през средновековната крепост „Баба Вида" в нощта на музеите, съобщиха от регионалния исторически музей във Видин. Посещенията с...
Деца от основното училище „Иван Вазов" във Видин направиха спектакъл от легендата за създателката на крепостта и града баба Вида. Те го представиха пр...
Туристи от Австралия, Канада, САЩ и скандинавските страни са новите попълнения сред посетителите на средновековния замък Баба Вида през 2015 година, с...
В "Чудесата на България" за пръв път бе показан уникален накит, открит при разкопки В България има много крепости. Но твърдината край Видин - Баба...
Билборд кампания за насърчаване на вътрешния туризъм стартира Министерството на туризма съвместно с общините. Кампанията ще обхване всички по-големи о...
От историческата средновековна крепост „Баба Вида" кметът на Видин Огнян Ценков призова съгражданите си и всички българи да гласуват в сайта на кампан...
Кметът на Видин Огнян Ценков призова съгражданите си да гласуват за историческата крепост „Баба Вида", за да излезе победител в кампанията на вестник...
В крепостта може да се стреля с лък и да се правят снимки с рицарски доспехи Средновековният замък "Баба Вида" е символът на Видин, макар да не е еди...