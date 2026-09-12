Сензация край "Баба Вида": Намериха четвърта крепост на Видин
Разкопките разкриват неизвестно досега ранновизантийско отбранително съоръжение на повече от 1500 години
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Разкопките разкриват неизвестно досега ранновизантийско отбранително съоръжение на повече от 1500 години
То трябва да бъде основа за икономическо развитие, смята Мустафа Карадайъ
Кампанията "Чудесата на България" на Стандарт раздаде годишните награди за културно-историческо наследство
Видин. Ден след приключването на разкопките на кула № 8 от римската крепост „Бонония" във Видин ръководителят им доц. д-р Здравко Димитров от Национал...