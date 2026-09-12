Учен преобръща историята на пирамидите в Гиза. Не са строени от египтяните
Намери доказателства за суперцивилизация
Следете всички новини, анализи и коментари за Хеопсовата Пирамида. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Намери доказателства за суперцивилизация
Открити кухини и скрит коридор поставят въпроса какво остава недостъпно от хилядолетия
Скрити макари и вътрешни рампи вместо гигантски външни конструкции
Няколко термични аномалии бяха открити в четири от големите пирамиди край Кайро, сред които и Хеопсовата, съобщава Франс прес, цитирани от "Дарик". П...