Коледните добавки висят на косъм, кабинетът гони 3% дефицит

Коледните добавки за пенсионерите все още не са гарантирани. Финансовият министър Теменужка Петкова заяви, че решението ще зависи от изпълнението на приходите и разходите по бюджета и предстои да бъде взето на политическо ниво в управляващата коалиция. Правителството подчертава, че трябва да спази заложения дефицит от 3%.

Бюджетът за 2026 г. като „възможния бюджет“

Проектът за бюджета за 2026 година е възможният бюджет, тъй като е изготвен на база настоящото законодателство и политиките, които са водени до настоящия момент. Това посочи министърът на финансите Теменужка Петкова пред журналисти в парламента, преди да представи пред Комисията по бюджет и финанси Законопроекта за държавния бюджет на България за 2026 година. По думите на Петкова правителството ще работи да изпълни параметрите както са заложени в проекта на бюджета.

Финансовият министър коментира това, че прогнозите на Европейската комисия (ЕК) съвпадат с тези на Министерството на финансите, посочвайки, че планираният дефицит за тази година е в рамките на 3 процента на начислена основа, през 2026 година се предвижда дефицит в рамките на 2,7 процента от брутния вътрешен продукт на страната, а през 2027 година ЕК очаква дефицитът у нас да нарасне до 4,3 процента от БВП. „Причината за това съгласно информацията и становището на Европейската комисия е свързана със завишените разходи за отбрана, като се очаква именно през 2027 година пикът на разходите за отбрана наистина да бъде много сериозен“, каза Петкова.

Политики от миналото натоварват днешния бюджет

Теменужка Петкова посочи, че принципът на автоматичното покачване на минималната заплата спрямо средната е бил въведен от Асен Василев и управляващото мнозинство в миналото. „Това води след себе си, разбира се, редица плащания в областта на социалната сфера, които са пряко свързани с минималната работна заплата. И поради тази причина сме свидетели на ръстовете в разходите за социални и здравноосигурителни средства“, каза тя, добавяйки, че това е именно и причината за тези ръстове в разходите.

По думите ѝ е важно да се изясни генезисът на това какво представлява Бюджет 2026. „Генезисът е свързан назад във времето със законодателството, което е прието тогава и с политиките, които са водени“, каза Петкова.

Дебат за минималната заплата и автоматизма

Според нея автоматичните механизми, определящи размера на минималната работна заплата, не са най-добрият вариант и могат да бъдат променени в бъдеще в зависимост от решенията на законодателите. „Практиката до този момент с минималната работна заплата показва, че въвеждането на автоматизъм не е най-добрият вариант. Предстои обществен дебат. Това е въпрос, който трябва да бъде взет с консенсус. Има много време“, каза Петкова.

Запитана за увеличението на осигурителната вноска за пенсия, Петкова посочи, че през 2025 година разходите за пенсии са вече 24 млрд. лева и трансферът от централния бюджет вече е на рекордно високи нива - над 12 млрд. лева. „Това налага да се преразглеждат всичките аспекти на този въпрос и да се потърси решение, което да даде устойчивост на пенсионната система“, каза тя. Петкова посочи, че не се предвижда повишаване на данък добавена стойност нито сега, нито в бъдещи периоди.

Колко ще струва здравето на държавата

По думите на финансовия министър правителството е осигурило 260 млн. евро в бюджета за 2026 година за повишаване на възнагражденията на младите лекари, медицинските сестри и акушерите, а чрез преизпълнение на бюджета на Националната здравноосигурителна каса би могло да бъде осигурено достойно възнаграждение и на останалите медицински специалисти.

По отношение на добавките за пенсионери, правителството е предало проекта за бюджет на Народното събрание и оттук нататък думата имат народните представители. Законът е влязъл с дефицит от 3 процента и той трябва да излезе с дефицит от 3 процента, коментира Петкова „В непрекъснат диалог сме. Когато имаме новина, ще ви информираме“, каза тя.

