Журналист на „Ал Джазира“ загина при нови удари в Газа
Най-малко девет души, сред които дете и операторът Ахмед Виша, са убити при израелски удари и стрелба, съобщиха палестински здравни източници
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Най-малко девет души, сред които дете и операторът Ахмед Виша, са убити при израелски удари и стрелба, съобщиха палестински здравни източници
Израелските сателитни и кабелни оператори вече прекратиха излъчването на телевизия "Ал Джазира"
Телевизионният канал "Ал Джазира" ще освободи от работа 500 души, главно от персонала в Катар, съобщава "Франс прес", цитирани от БГНЕС. В комюнике т...
Телевизия „Ал Джазира" публикува отново турския филм „България, моя земя" на сайта си. Видеото и текста към него са публикувани на 23 декември вечерта...
Съд в Кайро осъди днес на три години строг затвор трима журналисти от катарския ТВ канал Ал Джазира, предаде БГНЕС. Австралиецът Питър Грест, канадецъ...
Трима журналисти от "Ал Джазира" бяха арестувани в Париж, заради притеснителните нощни полети на дронове.Тримата мъже на възраст 36, 54 и 70 години с...
Доха. Телевизия "Ал Джазира" смята да предприеме съдебни действия срещу изказванията за насаждане на омраза срещу коптските християни и "подкопаване н...
Ирак. Властите в Ирак отнеха лицензите на 10 сателитни телевизионни канали, един от които и „Ал Джазира". Причината е съмнения за стимулиране на насил...