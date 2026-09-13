Шофьорът, убил Милен Цветков, излиза на свобода
След приспадане на ареста и добро поведение, Кристиан Николов ще бъде свободен догодина
Следете всички новини, анализи и коментари за Николов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
След приспадане на ареста и добро поведение, Кристиан Николов ще бъде свободен догодина
Свързана е с подкрепата на балотажа
Александър Николов не се е колебал никога дали да е част от кабинета „Петков“
Александър Николов потвърди, че ще подаде оставката си в понеделник
Българската енергийна система разполага с достатъчен ресурс, казва Николов
Кристиян Николов е под домашен арест
Това ще стане вероятно на утрешното заседание
Остават редови членове на Изпълнителната комисия
Кристиан Николов е диагностициран с антигенен тест
Всички документи до заповед за избор на площадка вече са готови
Днес по обяд ще са излязат резултатите от изследванията на умрелите крави
За Николов беше разкрито, че е търсил съдействие от Пламен Бобоков за избирането му
Ценов, Николов и Мирчева разказват защо продължават в Африка
Изпращам най-тежката си кметска година - с най-много проекти и предизвикателства Остров "Света Анастасия" се превърна в завършен туристически продукт...
Ако авиокомпанията реши, аварийно кацналият самолет ще продължи пътя си към Египет. Това заяви кметът на Бургас Димитър Николов пред БНР относно кацна...
„Гласувах за ускореното развитие на Бургас. За това, бургазлии да се гордеят с града си. Гласувах за модерно здравеопазване –технологично и с добри сп...
Старата Магазия в Пристанище Бургас ще стане част от съвременен Морски културен и експозиционен център. Това планира кандидатът за кмет на ГЕРБ Димитъ...
Валентин Николов, зам.-шеф на комисията по енергетика в парламента - Г-н Николов, още преди дебата в парламента в сряда с членовете на КЕВР се загово...
„Това, което е необходимо го правим". Това обясни директорът на „Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Николай Николов относно к...
Арх. Илко Николов, председател на Общинския съвет в Пловдив - Архитект Николов, готов ли е Пловдив с визията си за Европейска столица на културата пр...