Кьовеши удари по масата за гръцкия казус

"OПEKEРE, (държавната гръцка агенция, която управлява и изплаща земеделските субсидии от Европейския съюз) се превърна в синоним на корупция", подчерта европейският прокурор Лаура Кьовеши в изявлението си на Световния икономически форум в Делфи, като същевременно определи атаките срещу Европейската прокуратура като "разсейване".

Когато я попитаха дали смята, че е атакувана от членове на правителството, Кьовеши отговори с ясното намерение да се дистанцира от политическия дебат: "Не коментирам какво казват политиците, ако го правех, щеше да ми се наложи да прекарвам по 23 часа на ден в повтаряне на едни и същи неща".

Ако трябва да кажа нещо за Европейската прокуратура с едно изречение, бих казала, че тя е голям успех и има пряко въздействие върху живота на гражданите. Имаме много искания от граждани от целия ЕС. Ако не се доверявате на дадена институция, не искате нейната помощ", подчерта първоначално европейският прокурор в разговора си с журналиста Павлос Цимас.

Позовавайки се на тримата европейски прокурори от Гърция, Кьовеши подчерта, че "за удължаването на командировката им е необходимо решение на Висшия съдебен съвет" и допълни, че те са свършили отлична работа.

"Имам им пълно доверие", отбеляза тя. "Вероятно ще има още оплаквания за евентуални нарушения"

"Имаме няколко случая, вероятно ще постъпят още жалби за евентуални престъпления, но не мога да кажа дали ще има още случаи към този момент", добави европейският прокурор, говорейки за скандала с OПEKEПE.

Коментирайки критиките, отправени от политиците към Европейската прокуратура, Кьовеши подчерта, че "категорично отрича всякакви обвинения и твърдения", информира кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция - Силвия Станчева.

В продължение тя уточни, че Европейската прокуратура не обвинява политици, а просто си върши работата и разследва случаите, които достигат до нея.

Помолена да коментира свалянето на имунитета на 13 депутати от гръцкото правителство, тя подчерта, че е логично и "въпрос на уважение към правилата" да се поиска сваляне на имунитета на депутатите, за да може съдебната власт да продължи разследванията си.

"В някои случаи сме приключили, в други продължаваме разследванията, ако говорим за тези, свързани със свалянето на имунитета, трябва да кажа, че това, което гръцкият парламент реши, е много добро и се надявам да можем да продължим бързо напред", каза тя.

"OПEKEПE се е превърнала в синоним на корупция", отбеляза Кьовеши, подчертавайки, че действия като злоупотреба с власт и измама са очевидно престъпления съгласно гръцкото законодателство.

"Никой не може да ме убеди, че подобни действия са част от работата на един политик", отбеляза тя. Същевременно ръководителят на Европейската прокуратура направи остри забележки относно разглеждането на случаите на измами в Гърция.

"Ако някой извърши измама в Гърция, той връща парите и остава на свобода. Как е възможно това?", запита се тя, като добави, че след дискусии с гръцките власти е имало промени в законодателството, подчертавайки, че това е "европейският начин за справяне" с подобни проблеми.

На въпрос за факта, че 5% от случаите, разследвани от Европейската прокуратура, се отнасят до Гърция, Кьовеши първоначално заяви, че "имаме годишен доклад, но нямаме доклад за най-корумпираните държави в Европа. Мога да посоча Румъния като пример, която беше корумпирана държава и това се промени - и аз съм щастлива от това".

"Като ръководител на Европейската прокуратура, ще ви кажа следното: Няма чиста държава, навсякъде има измами и корупция", подчерта тя.

Относно разследването на OПEKEПE, Кьовеши отбеляза, че "целта е разследването да приключи възможно най-бързо", обяснявайки обаче, че "ние сме хора, имаме само 24 часа в денонощието и трима души като жив материал, които трябва да прочетат хиляди документи".

Както тя заяви, е осъществена комуникация с Министерството на вътрешните работи за укрепване на ресурсите и се очаква допълнителна подкрепа за работата на Европейската прокуратура по отношение на човешките ресурси, занимаващи се със случая.

След това Европейският прокурор отправи послание до прокурорите, в което подчерта необходимостта от решителност в борбата с корупцията.

"Тези прокурори имат смелостта да го направят. Ако сте прокурор и видите измама, вършете си работата", отбеляза тя.

