Кучешкият приют отива в друга прокуратура

Окръжна прокуратура-Кърджали изготви предложение до временно изпълняващия функциите главен прокурор на Република България за определяне на друга равна по степен прокуратура, която да осъществява ръководството и надзора над досъдебно производство, свързано със сключен договор за обществена поръчка в община Кърджали, както и разследването да бъде извършено от разследващ орган извън района на ОП-Кърджали.

Това съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.

Ето цялата информация, изпратена до медиите:

„На 28 май от орган на ОД МВР-Кърджали е извършено претърсване и изземване в Община Кърджали. На 29 май 2026 г. в Окръжна прокуратура-Кърджали е постъпил протокол за извършеното процесуално действие. Съобразно разпоредбите на НПК протоколът е внесен незабавно за одобряване в Окръжен съд-Кърджали. На същата дата протоколът е одобрен и изпратен на ОД МВР-Кърджали.

Образуваното досъдебно производство е изискано от ОД МВР-Кърджали и е постъпило на 2 юни 2026 г.

Изготвеното предложение от и.ф. окръжен прокурор е по повод направено публично изявление на министъра на вътрешните работи за опит за осуетяване на неотложни следствени действия от дежурен прокурор в ОП-Кърджали и с цел да бъдат избегнати всякакви съмнения в непредубедеността и безпристрастността на прокурорите от ОП-Кърджали“.





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