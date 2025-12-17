Lidl Plus с годишна равносметка и игра за iPhone 17 Pro

Тази година мобилното приложение Lidl Plus за първи път представя Lidl Plus Wrapped – персонализиран годишен преглед на пазаруването за потребителите на приложението. Топ продукти за годината, обща спестена сума и брой месечни пазарувания са само част от данните, които те могат да разгледат по забавен начин.

Достъпът до Lidl PLus Wrapped се осъществява през началния екран на приложението, в секцията „Твоят Lidl Plus Wrapped“ и може да бъде разгледан до 31 декември. Освен индивидуални статистики за пазаруване, Lidl Plus Wrapped 2025 предоставя възможност и за участие в томбола за спечелване на един от пет iPhone 17 Pro. За да се включат в томболата, потребителите трябва да отворят и разгледат своя Lidl Plus Wrapped, и да натиснат бутона „Участвай“. Всеки участник може да се включи само веднъж и да спечели една награда. Печелившите ще бъдат изтеглени на случаен принцип чрез специализиран софтуер и ще бъдат уведомени чрез нотификация в приложението, както и по телефон или имейл, посочени при регистрацията в Lidl Plus.

Lidl Plus Wrapped носи и допълнителни изненади. Потребителите ще могат да изберат любима категория продукти, от която ще получат специален купон с отстъпка, зареден директно в приложението.

В играта могат да участват пълнолетни потребители с инсталирано приложение Lidl Plus, създаден акаунт и поне една направена покупка в магазините Lidl до 13 декември 2025 г. Всички потребители на Lidl Plus, които са дали съгласието си за получаване на персонализирана комуникация в рамките на приложението, ще получат Lidl Wrapped.

Пълните условия на играта с награди са достъпни тук.

