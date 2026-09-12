Филип Донков пя за хора с големи сърца
Адвокат Биляна Тончева и приятели събраха над 55 000 лева за благородни каузи
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Адвокат Биляна Тончева и приятели събраха над 55 000 лева за благородни каузи
Курсът за мигриране към еврото се очаква да бъде този по фиксинга на БНБ
Няма сигнали за рецесия. Очакваме инфлация от 7,8% през 2023 г., казва Цветанка Минчева
Валидността на новите екопластини ще е 6 години
И аз започнах като стажант в банката, за 12 г. станах директор, казва Цветанка Минчева Доброто образование в чужбина дава предимство за работа в Бълг...