Cоntemplations Malbec & Merlot 2024 – шест метафори за вътрешното пътешествие

Contemplations е серия вина, в която всяка бутилка разказва своята история чрез уникални концептуални етикети. Всяка година Katarzyna Estate представя новата реколта на четирите вина от серията, като за всяко от тях се създават по шест различни етикета – точно колкото съдържа един кашон. Всеки етикет има собствена визия и разказва кратка история, понякога в рими, друг път в проза, превръщайки виното в своеобразен събеседник и съчетавайки вкуса с изкуство и емоция.

Тази концепция поставя основата на Contemplations като колекция от вина, всяко от които разкрива характера си чрез шест уникални етикета. Те са обединени от идеята за емоционално пътешествие и вътрешен размисъл. Всяка бутилка носи свое послание – поезия, кратка проза или философска мисъл, вплетена в единен художествен стил, който превръща серията в хармония между вкус, изкуство и послание. Това не е просто вино, а покана да се потопите в мислите и емоциите, които то събужда: глътка вдъхновение, миг на съзерцание, пътуване към себе си.

Katarzyna Estate представя шестте нови етикета на Contemplations Malbec & Merlot, реколта 2024 — тематична серия, посветена на метаморфозите, на моментите, в които човек се променя, преоткрива или разкрива истинската си същност. Всяка бутилка носи отделна метафора, а заедно те изграждат цялостен разказ за израстване, осъзнатост и лични открития: шестте метаморфози на Contemplations Malbec & Merlot 2024.

Пеперудата

Символ на пробуждането между съня и реалността, онзи крехък миг, в който човек за миг усеща свобода отвъд границите на всяко определение. Историята разказва началото на промяната, когато крилата още трептят между два свята.

Любовта не пита

Разказ за силата на внезапното, за онова вътрешно откровение, което идва неочаквано и преобръща човека отвътре. Любовта тук е метаморфоза от предпазливост към смелост.

Лебедът

Мигът, в който човек най-сетне намира собствената си форма. След съмнения, тишина и отричане идва тих момент на разгръщане, който променя всичко.

Парадигмата на лисицата

Поставя въпроса за идентичността без маски — кой сме, когато няма публика. Лисицата символизира истинския, интуитивен Аз, който танцува свободно, когато светлините угаснат.

Усмивката на котката

Изследва идеята за самоизмислянето като път към истинското аз. Образът започва като измислица, но постепенно става реалност — като живот, който човек сам си написва.

Промяната

Философски въпрос кога започва трансформацията. Дали в момента на осъзнаването, или много по-рано, в онези тихи мигове, когато вътрешният човек вече е различен, но още не го е изрекъл.

Освен силния художествен елемент, новата реколта на червения бленд Contemplations Malbec & Merlot впечатлява и с изключителни вкусови качества. Виното се отличава с интензивен червен цвят с виолетови отблясъци и хармоничен, концентриран аромат, в който се преплитат зрели червени плодове, касис и фина ванилия. Гладката текстура и балансираният, богат вкус водят към изразен вкусов аромат и дълъг, елегантен послевкус, който запазва характерността на двата сорта.

Това е вино, което умее да разказва с вкус, със стил и с тиха сила. Contemplations е колекция за хора, които търсят повече от вино. Всяка бутилка се превръща в среща между вкус и послание. Шестте нови етикета не са просто визуални решения, а малки философски разкази, които канят към размисъл, към момент на тишина и вътрешно пътуване.

С Malbec & Merlot 2024 Katarzyna Estate отново доказва, че виното може да бъде не само удоволствие, но и изкуство което докосва, развълнува и остава.

