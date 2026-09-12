Всичко за Фабио Капело

Следете всички новини, анализи и коментари за Фабио Капело. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт Общество
Капело без заплата два месеца

Капело без заплата два месеца

Москва. Селекционерът на националния отбор на Русия Фабио Капело, треньорският щаб и административен щаб, не са получавали заплати за два месеца. Това...

31 август | 10:32
0 коментара
5425
Капело остава в Русия

Капело остава в Русия

Москва. Капело остава в Русия поне до 2018 г., това разкри министърът на спорта Виталий Мутко. "Мога да кажа, че принципно е постигнато споразумение...

16 ноември | 20:34
0 коментара
4493