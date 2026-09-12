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Фабио Капело с откровена изповед
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Фабио Капело с откровена изповед
Легендарният треньор иска играчите да се обявят против расистките прояви на феновете
Жозе Моуриньо получи отсрочка за още 2 мача, в които трябва да победи, ако не иска да бъде уволнен, съобщи "Скай Спортс". Това са предстоящият двубой...
Милиардерът и собственик на над 30% от английския "Арсенал" Алишер Узманов е платил първия транш от компенсацията на уволнения бивш треньор на Русия Ф...
Бъдещето на Фабио Капело като селекционер на националния отбор на Русия е под сериозна въпросителна, информира BBC Sport. Настоящият президент на рус...
Москва. Селекционерът на националния отбор на Русия Фабио Капело, треньорският щаб и административен щаб, не са получавали заплати за два месеца. Това...
Селекционерът на националния отбор на Русия Фабио Капело бе бесен след отпадането на неговия тим от Световното първенство в Бразилия. "Сборная" трябва...
Москва. Италианският треньор на Русия Фабио Капело е обявил, че футболистите, които ще вземе на световното в Бразилия, няма да могат да използват соци...
Москва. Руските национали по футбол ще трябва да се задоволят само с премия от 7 млн. евро за класирането си на световното в Бразилия. Според сайта Ч...
София. "Фабио Капело много ми помогна да не се ядосвам на пропуските по време на мача", коментира шефът на Лудогорец Кирил Домусчиев след двубоя на ст...
София. Легендарният италиански треньор Фабио Капело пристигна в България по покана на "УниКредит Булбанк", чийто посланик за Шампионската лига е. Той...
Босът на "Валенсия" осъмва в клуб, дарява Любо Пенев
Москва. Италианският специалист Фабио Капело удължи договора си с националния отбор на Русия до лятото на 2018 година, новината съобщиха от Руската фу...
Москва. Капело остава в Русия поне до 2018 г., това разкри министърът на спорта Виталий Мутко. "Мога да кажа, че принципно е постигнато споразумение...
София. Легендата на световния футбол Фабио Капело представи купата на Шампионската лига в София като заяви, че България е една много приятна страна....
Имате доста сработен тим, дано се срещнем в Бразилия
Берлин. Фабио Капело отново вдигна над главата си Купата от Шампионската лига. Легендарният треньор направи това в Берлин на старта на обиколката на т...
Москва. Фабио Капело заяви, че ще сложи край на треньорската си кариера с изтичането на договора му с Русия. Така националният селекционер на Сборная...
Москва. В Русия са твърдо решени да задържат Фабио Капело, особено след като той стана едно от най-споменаваните имена за нов селекционер на Италия. М...
Париж. Фабио Капело ще бъде новият треньор на ПСЖ, гръмна "Л'Екип". Изданието твърди, че шефът на френският шампион Насел Ал-Хелайфи е готов да плати...