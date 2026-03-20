ПСЖ или Ливърпул. Луис Енрике каза тежката си дума

Треньорът на настоящия победител в Шампионската лига Пари Сен Жермен - Луис Енрике не се съгласи с мнението, че воденият от него отбор е фаворит срещу с Ливърпул.

Двата отбора ще се изправят един срещу друг в мачове от четвъртфиналната фаза в Шампионската лига.

Ето какво каза испанецът на пресконференцията преди мача с Ница от Лига 1:

"Хубав спомен имаме от миналата година. Но това ще бъде съвсем различен мач. Спомням си, че миналата година Ливърпул бе най-добрият отбор в Европа по това време на турнира. Имаха невероятно ниво. Мениджърът им Арне Слот говореше много хубави неща за ПСЖ, каквито никой друг не казваше.

Беше много положително за нас, чудесен спомен. Ще бъде класически сблъсък, ако мога така да кажа. Сега сме фаворити? Доволен съм от тази оценка, но тя не ни служи за нищо. Свикнали сме. Често казвам, че търся баланс на всичко около отбора. В момента, в който кажат, че сме фаворити, трябва да намеря контрол върху съблекалнята.

Имам шанса и щастието да имам невероятен отбор и много интелигентни играчи, които знаят, че няма фаворити в тези мачове. Има два тима, които умеят да играят в тези мачове. Ще бъде атрактивно".

