Футболният Уотфорд почита суперзвездата Елтън Джон
Поп иконата, като почетен президент, бе част от управата в похода от четвърта дивизия до второто място в елита през 1983
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Поп иконата, като почетен президент, бе част от управата в похода от четвърта дивизия до второто място в елита през 1983
Потребители на социални медии наскоро забелязаха 44 в новия дизайн на фланелките
Училището, на което са ги подарили изразява благодарности
Кралицата се оказа негов страстен почитател
За да премахне "политически" лозунг
От клуба благодарят на всички дарители
Уникатът е с цена от 175 евро
Бразилецът няма шанс да остане в Париж
"Реал" няма милост към феновете си, обявиха медиите в Франция. "Белия балет" реши на прави пачки за сметка на новия си треньор Зинедин Зидан. От вчера...
Играчите на "Пари Сен Жермен" ще носят специални фланелки в следващите си два мача, в памет на жертвите от терористичните атаки във френската столица...
Бербомания няма край в Солун. Феновете на гръцкия ПАОК разграбиха 10 000 фланелки с името на българския нападател и се наложи клубът да поръча нова па...
В "Хамбургер" явно още не са се отърсили от ужасяващия минал сезон в Бундеслигата. Тимът оцеля като по чудо след бараж и сега гледа новото първенство....
Мадрид. Фланелката на новата звезда на мадридския футболе клуб „Реал" и националния тим на Колумбия Хамес Родригес бе обявена за №1 по продажби в крал...
Митничарите на Капитан Андреево хванаха 5706 фалшиви фланелки в турски тир. Доста от тях са с имената на Роналдо, Меси и Марио Манджукич. Екипите са...
София. „Времето е в нас и ние сме във времето". Този цитат на Апостола на свободата ще дава сили футболистите на „Левски", за да измият срама от насто...
Разград. Уникални фланелки с лика на орлицата Фортуна пускат от "Лудогорец" в сряда на касите на "Лазур". Живият талисман на разградчани обаче няма д...