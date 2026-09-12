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Пускат фланелки с орлицата

Пускат фланелки с орлицата

Разград. Уникални фланелки с лика на орлицата Фортуна пускат от "Лудогорец" в сряда на касите на "Лазур". Живият талисман на разградчани обаче няма д...

13 май | 19:35
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