Футболният Уотфорд почита суперзвездата Елтън Джон
Поп иконата, като почетен президент, бе част от управата в похода от четвърта дивизия до второто място в елита през 1983
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Поп иконата, като почетен президент, бе част от управата в похода от четвърта дивизия до второто място в елита през 1983
Червените размазаха Уотфорд с 5:0
"Червените" взимат двамата под наем за една година
Джарета ще работи и на Острова, като спортен директор
Джарета сменя Ерик Рой
Уотфорд надви мърсисайдци с 3:0
Резерва реши мача на "Уембли"
"Червените" отупаха съперника си с 5:0
Ришарлисон ще смени Луис Суарес
Отборът на "Лестър" просто няма спирка и цял сезон лети в небесата. "Лисиците" постигнаха изключително важна победа с 1:0 като гост на "Кристал Палас"...
"Уотфорд" изхвърли "Арсенал" от турнира за ФА Къп след успех с 2:1 насред "Емирейтс". Така бе сложен край на серията на "топчиите" от 15 мача без загу...
Отборът на "Манчестър Юнатйед" спечели с минималното 1:0 срещу "Уотфорд" на "Олд Трафорд" и по този начин удължи победната си серия във всички турнири...
"Манчестър Сити" стартира по най-добрия начин новата календарна година - вдъхновяващо. "Гражданите" направиха пълен обрат при гостуването си на "Уотфо...
Новакът във Висшата лига на Англия "Уотфорд" счупи трансферния клубен рекорд с халфа на "Тотнъм" Етиен Капу, като за услугите на полузащитника плати 6...
Славиша Йоканович и "Уотфорд" изпуснаха титлата в "Чемпиъншип" в 90-а минута на последния кръг. Бившият треньор на "Левски" и неговите възпитаници зав...
Славиша Йоканович се превръща в легенда на "Уотфорд". Бившият треньор на "Левски" успя да върне "стършелите" във Висшата лига, а този уикенд ще се опи...
Уотфорд. Бившият треньор на "Левски" Славиша Йоканович е новият треньор на английския Уотфорд, става ясно от официалния сайт на клуба. Той ще замени Б...
Венеция. Удинезе сериозно обмисля варианта да привлече Антонио Вутов, а след това може да го пусне под наем в Уотфорд или Гранада - останалите два клу...
"Кристъл Палас" разплака Елтън Джон и всички други фенове на "Уотфорд", след като ги би 1:0 във финалния плейоф за влизане във Висшата лига. Легендата...
Лондон. "Кристъл Палас" се завърна във Висшата лига на Англия, след като победи "Уотфорд" с 1:0 след продължения във финалния плейоф пред препълнените...