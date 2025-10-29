Поставят началото на ерата на операционните системи с изкуствен интелект

Технологичната компания HONOR от Китай направи историческа крачка в посока интеграцията между изкуствения интелект и мобилните технологии.

По време на първата си Глобална конференция за разработчици в Шенжен фирмата представи MagicOS 10 – първата в света операционна система с вграден AI асистент със саморазвиващи се възможности. С нея HONOR поставя началото на прехода от класическите операционни системи към нова технологична ера – тази на системите, управлявани и развивани от изкуствен интелект.

От OS към AI OS – скокът към самостоятелно мислещи системи

MagicOS 10 отбелязва многопластов скок от традиционната операционна система към истински AI-управлявана платформа. Тя преминава от познатия модел на координация между устройството и облака към нов асистент-ориентиран подход, в който централна роля играе изкуственият интелект.

В основата на системата стои обновеният AI асистент YOYO, сега задвижван от собствения езиков модел на HONOR – MagicLM 3.0. YOYO разпознава, запомня и действа, като изпълнява широк спектър от задачи – от балансиране на цветовете в снимки чрез Magic Color и редактиране на изображения до поръчка на храна, пазаруване и дори извикване на транспорт. Всичко това става чрез прости команди и естествено взаимодействие.

„Една истинска AI OS трябва да бъде операционна система с AI асистент, която постига по-висока стойност в полза на потребителя, като същевременно притежава способност за саморазвитие“, подчерта Джеймс Ли, главен изпълнителен директор на HONOR. „HONOR се ангажира да си сътрудничи с потребителите, индустриалните партньори и екосистемата от разработчици. Включването на потребителите в процесите на създаване на новости, съвместната работа с индустрията и процъфтяването на екосистемата ни са трите движещи сили зад еволюцията на нашия MagicOS.“

Тази визия превръща MagicOS 10 не просто в софтуер, а в самостоятелно мислеща система, която се адаптира към поведението и нуждите на потребителя.

Дизайн без граници и ново изживяване за потребителите

MagicOS 10 е първата операционна система в света, която напълно премахва границите между различни платформи и устройства. Благодарение на новата архитектура, потребителите могат безпроблемно да прехвърлят изображения, видеоклипове и документи между устройства с HONOR, iOS, Android и Windows. Това означава, че всеки файл, проект или идея може да се движи свободно между устройства, без нужда от външни приложения или кабели – стъпка, която премахва границите между екосистемите и носи ново ниво на удобство.

Дизайнът Zero-Gravity Transparency Design, дебютиращ с MagicOS 10, добавя прозрачни визуални ефекти, които се разпростират от заключения екран до десктопа и интерфейса на приложенията. Те придават усещане за лекота и дълбочина, без да повишават консумацията на енергия – постижение, което съчетава естетика и производителност.

Системата включва и усъвършенствана функция AI Deepfake Detection – инструмент, който интелигентно разпознава фалшиви гласове, deepfake филтри и измамни скриптове. HONOR поставя акцент върху сигурността на потребителя, като превръща изкуствения интелект не само в помощник, но и в пазител на цифровата идентичност.

HONOR AI Connect – път към интелигентна свързаност

HONOR използва представянето на MagicOS 10, за да обяви и новата си екосистемна стратегия 1×3×N, заедно с обновената платформа HONOR AI Connect. Стратегията цели да обедини глобални партньори, разработчици и индустрии около идеята за споделена интелигентност.

Рамката 1×3×N се основава на три нива: отвореният AI стек на HONOR („1“), който е достъпен за партньори по света; три направления за развитие – екосистема, канали и технологии, както и бранд („3“); и множество индустриални клъстери („N“), обхващащи сектори като образование, офис среди, интелигентен дом, аудио и носими устройства, играчки и дори решения за домашни любимци.

Стартираната през 2022 г. платформа HONOR Connect вече е обединила над 30 милиона устройства. Днес тя се надгражда до HONOR AI Connect – преход от взаимно свързване към интелигентно свързване, което интегрира изкуствен интелект във всяко устройство. Целта е да се премахнат бариерите пред присъединяването на нови партньори и да се намалят разходите за разработка, като разработчиците могат да използват готови инструменти за мултимодално взаимодействие – глас, визия и движение.

Чрез систематичното отваряне на възможности за интелигентна свързаност HONOR позволява споделяне на интелигентност, достъп и екосистема – така всяко устройство може да бъде „умно“. Тази философия вече обединява над 200 партньори по света, а компанията е въвела и програма за безплатна IoT свързаност, която гарантира максимална стойност и достъпност за участниците.

Отворена екосистема и визия за бъдещето

HONOR не просто изгражда технологична платформа, а отворена екосистема, насочена към устойчиво развитие и споделени ползи. Чрез инициативи като HONOR Alpha Flagship Store и по-широки програми за достъп до магазини, компанията осигурява реална подкрепа за партньорите си и създава условия за растеж на глобалното AI общество.

„Гледайки напред, HONOR остава ангажиран с отвореното сътрудничество – приканвайки глобалните партньори да съградят екосистема от AI устройства, така че интелигентните технологии да облагодетелстват всички, и заедно да въведат следващия етап от развитието на AI OS за устройства“, посочиха от компанията.

Така HONOR не просто представя продукт, а очертава нова парадигма в дигиталния свят – тази, в която изкуственият интелект не е функция, а основа на взаимодействието между човека и технологиите. Първите устройства с MagicOS 10 ще бъдат представени и в България в началото на 2026 г., което поставя страната ни на картата на следващата технологична революция.

