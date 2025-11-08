Корейски електронен гигант покори CES с безжичен OLED телевизор на утрешния ден

LG Electronics започва 2026 година с нова порция признания. Компанията беше отличена с множество награди CES® 2026 Innovation Awards, включително две в най-престижната категория Best of Innovation – постижение, което за пореден път поставя корейския технологичен гигант сред безспорните лидери в света на иновациите. Отличията, връчвани ежегодно от Consumer Technology Association (CTA) преди началото на най-голямото изложение за потребителска електроника в света – CES в Лас Вегас, отличават компаниите, които задават стандартите на бъдещето.

OLED революцията продължава

Сред най-впечатляващите постижения на LG тази година е телевизорът LG SIGNATURE OLED T – първият в света истински прозрачен и напълно безжичен OLED телевизор, отличен с наградата Best of Innovation в категория Imaging. Моделът е оборудван с 77-инчов прозрачен 4K дисплей и използва собствената AV трансмисионна технология на LG, която елиминира нуждата от кабели и задава нови стандарти за визуален дизайн.

Това е четвъртата поредна година, в която OLED телевизор на LG печели отличието Best of Innovation – традиция, започнала с гейминг OLED Flex (2023), първия безжичен модел (2024) и LG OLED evo Brightness Enhancement (2025). Новият OLED T беше представен и по време на APEC CEO Summit Korea 2025, където 28 устройства оформяха кинетичен медиен полилей – зрелищен символ на визията на LG за прозрачни дисплеи и интеграция между технология и изкуство.

webOS и изкуственият интелект в центъра на екосистемата

LG не получи отличия само за хардуер, а и за своята интелигентна платформа webOS, която спечели две награди – в категориите Artificial Intelligence и Cybersecurity. Това е втора поредна година, в която webOS е отличена за сигурност, като CTA подчерта високото ниво на защита и персонализация, което системата предлага.

Платформата е в основата на стратегията на LG за „умни услуги“, превръщайки телевизора в център на домашната дигитална екосистема. webOS интегрира управление чрез глас, препоръчва съдържание с помощта на AI и осигурява защита на личните данни – комбинация, която отличава LG сред конкурентите в умния дом.

Интелигентни уреди и бъдещето на дома

В категорията Home Appliances LG спечели признание за новата си вградена станция за робот прахосмукачка, отличена с иновативен дизайн и функционалност. Станцията може да бъде инсталирана в скрити пространства – под мивки или зад врати – и включва първата в света система за парно почистване, както за робота, така и за самата станция.

Сред останалите наградени продукти са премиум LCD телевизор с Micro RGB технология, преносимият лайфстайл дисплей LG StanbyME 2, както и професионалният LG UltraFine evo 6K – първият монитор, който поддържа едновременно 6K резолюция и новия интерфейс Thunderbolt™ 5, предназначен за високоскоростен трансфер на данни и графика.

LG и пазарът на иновациите

С последните отличия LG затвърждава позицията си като една от най-награждаваните компании в историята на CES. За 2026 г. компанията доминира в категориите Imaging, Gaming & eSports и Computer Hardware & Components, а пълният списък с отличените продукти ще бъде обявен по време на CES 2026 в Лас Вегас на 6 януари.

С тази серия признания LG отново демонстрира, че иновацията не е просто маркетингов лозунг, а стратегия за бъдещето – от прозрачния телевизор до умния дом, където технологията става част от всекидневието.

