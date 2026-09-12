Корейски електронен гигант покори CES с безжичен OLED телевизор на утрешния ден
Четвърта поредна година LG доминира иновационните категории с нови постижения в AI и сигурността
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Четвърта поредна година LG доминира иновационните категории с нови постижения в AI и сигурността
Участниците очакват алиансът да се засили, тъй като конкуренцията на световния пазар на електромобили се увеличава
Ще бъдат разкрити 3000 работни места
LG обяви, че производството им носи загуби
Решението на компаниите ще влезе в сила в средата на септември
Телевизорът ще бъде наличен в Северна Америка и Европа от третото тримесечие на годината
80% от населението на нашата страна има желание и дори планира да закупи уред за пречистване на домашния въздух...
От днес Мтел пуска смартфона LG Bello II. Цената му е 1 лв. в брой с абонаментния план Мтел безкрай 40. Условията важат при подписване на двугодишен д...
Вашингтон. Южнокорейската компания LG представи новия си смартфон с извит екран – LG G Flex, пише „Ню Йорк Таймс". Това се случва месец, след като ро...
Сеул. LG прави нововъведение в гамата си от продукти, като започва да предлага и смартфони с операционна система Mozilla Firefox OS. Компанията направ...
Сеул. Двадесет души бяха ранени при промоционално събитие за новия G2 смартфон на LG в Сеул, предаде Би Би Си. LG отмени поредица от събития в резулт...