Корейски електронен гигант покори CES с безжичен OLED телевизор на утрешния ден
Четвърта поредна година LG доминира иновационните категории с нови постижения в AI и сигурността
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Четвърта поредна година LG доминира иновационните категории с нови постижения в AI и сигурността
Samsung копира тактиката на Aplle - показва 2 смартфона едновременно
На изложението CES производителите показаха не само потребителска електроника. Голям интерес в Лас Вегас предизвика творението на компания TrackingPoi...