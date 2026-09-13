Какво прави един смартфон удобен за използване през целия ден?
Устройството трябва да съчетава лек и практичен дизайн, издръжлива батерия, качествен екран
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Устройството трябва да съчетава лек и практичен дизайн, издръжлива батерия, качествен екран
Apple Glasses могат да ускорят масовото навлизане на новата технология
Проектът за внедряване на жизненоважния апарат трябва да бъде завършен до края на годината
Въпросният уред прилага метод, който не е одобрен за лечение на изброените индикации
glo™ не е без риск и е само за пълнолетни
Ето го и новото устройство
Забравете кафето, студения душ и в един момент се превърнете в трезвеници
Очаква се да бъде пуснато едва през 2026 г.
Ако бъдат одобрени, пpoмeнитe щe влязaт в cилa двe гoдини, cлeд ĸaтo бъдaт пpиeти
Някои експерти изразяват тревога и са скептични към използването на лазер в борбата срещу вируса
Тестовете на БАН показват, че новото устройство Shelly AIR PRO пречиства въздуха, унищожавайки до 93% от бактериите в него за 3 часа
Ново устройство, свързано с телефона, ще ни позволи да разбираме сигналите на растенията Електроди измерват напрежението в стеблото и листата Ново у...
Lenovo явно е обновил серията си Vibe с нов представител. Става въпрос за модела Lenovo Vibe C - устройство, насочено към най-ниския ценови сегмент. Т...
Съдът в Лос Анджелис намери нов прецедент, като вместо да разрешава на полицията да декриптира конфискуван iPhone, просто нареди на неговата собствени...
Сноубордисти и скиори, които предпочитат екстремните спускания, вече могат да се чувстват по-сигурни. За първи път в България, на хижа "Рилски езера"...
Не е открито взривно устройство в жилищната сграда на ул. "6-и септември" в София, съобщиха от МВР. Помещенията са претърсени от екипите на полицията...
Денвър. Учени от университета в Колорадо са конструирали уред, чрез който може да чуваме през езика, пише "Дейли мейл". Устройството разчита на блутуу...
Необикновен GSM тракер на самолетния багаж създаде американската компания GlobaTrac, пише The Register. Устройството Trakdo се слага в багажа на пътни...
Варна. Собственик на лек автомобил във Варна е подал сигнал за взривно устройство под колата му. Районът на квартал "Аспарухово" е отцепен, екип на ДО...
Компания "Мозила", която създаде браузъра "Файърфокс" и едноименната мобилна ОС, ще пусне на пазара бюджетен смартфон за само $25. Прототип на устройс...