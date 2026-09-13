Всичко за Устройство

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Да говориш с цветята

Да говориш с цветята

Ново устройство, свързано с телефона, ще ни позволи да разбираме сигналите на растенията Електроди измерват напрежението в стеблото и листата Ново у...

12 юли | 21:10
0 коментара
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Lenovo представи 4G смартфон

Lenovo представи 4G смартфон

Lenovo явно е обновил серията си Vibe с нов представител. Става въпрос за модела Lenovo Vibe C - устройство, насочено към най-ниския ценови сегмент. Т...

18 май | 6:20
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Мозила пуска смартфон за $25

Мозила пуска смартфон за $25

Компания "Мозила", която създаде браузъра "Файърфокс" и едноименната мобилна ОС, ще пусне на пазара бюджетен смартфон за само $25. Прототип на устройс...

24 февруари | 20:55
0 коментара
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