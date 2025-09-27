Селфи уби мъж

Мъж на около 30 години е загинал на връх Нама в китайската провинция Съчуан.

На височина 5 588 м той е развързал предпазното си въже, за да си направи снимки, но се е подхлъзнал и е започнал да пада по стръмния склон.

Спътниците му от групата, с която се е движил, са можели само безпомощно да наблюдават как се пързаля над 200 м надолу, без да могат да му помогнат. Човек от групата е заснел на видео фаталния инцидент.

Китайските власти разследват случая.

