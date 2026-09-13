Йеменският Спайдърмен загина в кратера на вулкан
22-годишният смелчага беше изключително популярен в арабския свят
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22-годишният смелчага беше изключително популярен в арабския свят
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