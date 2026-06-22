Рекорден удар: Откриха 2,7 тона кокаин в таен подземен бункер

Австралийската полиция извърши най-големия удар срещу кокаиновия трафик в историята на страната, след като откри 2,7 тона кокаин, укрити в сложна система от подземни бункери в западната част на Сидни.

Дрогата е била скрита в специално изградени тайници под фалшиви подове на три товарни контейнера в района на Лондондъри. По оценки на властите стойността на заловения наркотик на черния пазар достига 816 милиона австралийски долара (над 500 милиона щатски долара).

При акцията са арестувани двама мъже на 21 и 25 години, които според полицията са направили опит да избягат от мястото. Срещу тях са повдигнати обвинения за притежание на търговско количество незаконно внесен наркотик. Ако бъдат признати за виновни, ги заплашва доживотен затвор.

Разследващите смятат, че кокаинът е бил внесен в Австралия през малкото крайбрежно селище Мидж Пойнт в щата Куинсланд по поръчка на организирана престъпна група.

Операцията е част от мащабното разследване „Миндзян“, започнало през май, след като 40 килограма кокаин били открити да плават край лодкостоянка в Куинсланд. В рамките на разследването вече са задържани още шестима души в Куинсланд и Нов Южен Уелс.

Властите съобщават още, че предполагаемият кораб-майка, използван за контрабандната схема, е бил задържан край Соломоновите острови.

Въпреки географската си отдалеченост Австралия остава един от най-доходоносните пазари за наркотрафикантите. Според данни на австралийска система за мониторинг на незаконните наркотици един грам кокаин там достига цена от около 300 австралийски долара.

По данни на ООН Австралия и Нова Зеландия са страните с най-висока употреба на кокаин на глава от населението в света.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com